AI 讓員工更疲憊 外媒：歷史上科技革命都如出一轍

【文‧黃嬿】

除了全世界掌控權力的那些少數億萬富翁，可能沒人喜歡人工智慧，AI 不只搶走白領工作，最新調查顯示，雖然企業高層都期望 AI 提高生產力，但 AI 只是增加員工工作量，甚至降低生產力並導致員工倦怠。

麻省理工學院勞動力市場和數位技術研究員稱，中等技能勞工最有可能被 AI 取代，他預估隨著經濟轉型 AI 主導就業市場，中等技能勞工失業率會上升，市場走向兩極化，有更多高技能、更多低技能工作，中間工作下降。

大部分人都是中等技能者。面對各種 AI 威脅，人們必須提升工作能力，讓自己在雇主眼中更具競爭力，因此只要與生成式 AI 有關的進修課程都場場爆滿，反應學生與員工焦慮。企業也開始要求部分員工參加強制性 AI 技能課程，專家指出，人們需要三五年適應新環境。

而過渡期員工就感到無比疲憊。自由職業平台 Upwork 研究訪問 2,500 名全球高階主管、全職員工和自由工作者。結果發現，雖然 96% 高階主管期望 AI 提高生產力，但 77% 有用 AI 的員工表示，AI 增加工作量，生產力也沒有提升。

近一半用過 AI 的員工表示，不知道如何實現雇主期望的生產力提升，40% 認為公司 AI 要求過高，65% 員工表示難滿足雇主要求，71% 全職員工精疲力盡。三分之一全職員工表示，可能六個月內因工作過度和精疲力盡辭職。

研究員提醒僱主不能強硬印入新技術至傳統工作模式和系統，要讓 AI 同時提高生產力和改善員工福祉，需根本上改變組織人才和工作方式。報告也提出一系列建議，但回溯歷史，AI 引發革命對人類勞工可能不是福音。

科技增加勞動強度

從歷史看，AI 不會讓人類工作量變少，只會更糟。《華盛頓郵報》舉例上世紀科技變革，每種新技術誕生後，人類仍然要勞動，且工作條件日益惡化。

最明顯就是自動化。當時克萊斯勒生產線工人說「自動化並沒有減少苦差事，無論自動化對管理層、勞工官僚或工程師有多大意義，對工人來說，只是回到血汗工廠，提高速度，讓人適應機器，而不是機器適應人。」

辦公室「自動化」結果並沒有減少文職人員數，反而讓報酬更少。美國企業 1970 年代末引入文字處理器時，管理階層和勞工都明白這些機器將加速並強化最低層文員的勞動度。見證電腦時代前後轉變的辦公室職員回憶，「現在工作一切都在加速。」

比爾蓋茲曾說，有了 AI，人類不用再過度工作，一週可能工作三天就夠。然而從 19 世紀機械化、工廠自動化到辦公室數位化可能是歷史預言，AI 和 ChatGPT 這類技術，似乎準備繼續貶低白領，但工作卻不會消失。

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