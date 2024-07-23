淨資產決定財富自由 專家：不買奢侈品、錢花在增值事物

【文‧黃嬿】

一般人對富有的定義，大部分都是視覺概念，開名車、拿名牌包、坐頭等艙體驗奢侈的旅行，但這些社會地位象徵的另一面，可能是負債或是身無分文。理財專家表示，財富如此極端的現代社會，真正的財富自由已經不是口袋裡有多少錢，而是有能力應對環境變化。

許多專家批評社群媒體改變年輕世代對富有的觀念，因為當年輕人不斷接觸一夜致富、過著奢侈生活方式的影響者，以及奢侈消費的貼文時，必然會對自己的財務狀況產生負面感覺，產生對財富和成功的不切實際的期望，當年輕人努力模仿這種生活方式時，就可能會陷入衝動消費等不健康的金錢習慣。

最近美國一項顯示，64% 的消費者靠薪資過活，即使高收入者也是如此，收入 10 萬美元以上，一半都靠每月薪資支付所有開銷，代表大部分人幾乎沒有應急儲蓄。許多外表光鮮亮麗的人，可能有很高收入，但沒什麼儲蓄，遇到升息或是失業等，生活就無以為繼，這些人在理財專家眼中，都不是真正富有。

專家認為，真正富有應是開豐田汽車，去大賣場消費平價商品，但是他們有自由做重大決定，譬如提早退休、辭職、去想去的地方旅行，環境變化如升息或臨時失業，也不會對他們的財務負擔壓力。

淨資產比收入多少更重要，即個人或家庭的資產價值減去債務或財務負債。財富專家表示，富有這個標籤，並不一定代表一個人能夠掌控自己的財務或財務自由，因為一個人可能被認為是富有的，但仍然處於財務不穩定的境地，因為他們的槓桿率很高，花的錢和賺的錢一樣多，甚至花的錢常常比賺的錢多，這些人有時候會看起來過得不錯，但一段時間後卻身無分文。

控制支出比超高收入更重要

財務自由代表有能力對想要的任何事情說不，也有能力做任何想做的事情，不受雇主或利率變動的影響。專家建議，超高收入並不是必要，重點在於控制支出，即使可以負擔得起，也要放棄購買只會貶值的奢侈品，如豪華汽車、昂貴的衣服和類似的揮霍。

真正財富自由的人通常對債務也很謹慎，他們想的更遠，不會把收入拿去揮霍在只能帶來短暫快樂的事物，他們只願意承擔良好債務，如房地產或成長型企業等增值事物，真正富有的人通常也有多種收入來源，可能包括股息、企業所有權、財產所有權或就業。

這極端不平等的時代，有人倡導與其追求財富自由，不如讓自己達到心靈自由，但這種修練反而不切實際。不要只用收入一項標準來衡量富裕與否，有計畫的支出，控制不必要的浪費，累積淨資產，不需成為收入最高 1% 或前 10%，也能享受財富自由的滋味。

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