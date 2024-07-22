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吃起來跟真的一樣 新創用二氧化碳、氫氣製出「人造奶油」

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Savour）
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【文‧Daisy Chuang】

二氧化碳再利用可以製成什麼？再製成化學品對於大眾的吸引力可能不高，但是現在有新創結合二氧化碳與氫氣，打造出「人造奶油」，味道跟真實奶油相差無幾。這也只是個開始，之後還在開發牛奶、冰淇淋、起司、肉類和熱帶油（tropical oils）。

位於美國加州聖荷西的 Savor，正透過熱化學製程來生產類動物脂肪，不僅不會像乳製品產業和植物性替代品對環境產生衝擊，反而是利用溫室氣體二氧化碳製造。

這項技術也受到微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）關注，並獲得其大量資金進行研發。比爾蓋茲先前在其部落格指出，團隊已知所有脂肪都是由不同的碳鏈和氫原子鏈組成的，因此開始製造相同的碳鏈和氫鏈，開發出新製程。

其中製程包括從空氣中捕捉二氧化碳、從水中分解氫氣，透過加熱氧化分離脂肪酸，以脂肪配方調配出人造奶油。

若該技術研發成功，將能減少對動物性脂肪、植物性脂肪的依賴。聯合國糧食及農業組織（FAO）資料指出，畜牧放牧排放量占全球溫室氣體排放量的 14.5%，若改用植物性油，也是導致大範圍森林砍伐、喪失生物多樣性喪失。

可是牛奶、奶油等乳製品又很美味，因此 Savor 可以提供不錯的解方。比爾蓋茲指出，這想法乍看之下有點奇怪，但能顯著減少碳足跡，透過成熟的技術和製程，離氣候目標又更近一步。

這項技術也有相對應的挑戰「價格」，如果要提高吸引力，必須要提供更有競爭力的價格，不然消費者還是會選擇一般、且更熟悉的動物奶油，比爾蓋茲指出 Savor 有其優勢，使用的生產過程關鍵步驟，已經出現在其他產業了，用水也不到傳統農業的千分之一。

而且最重要的是，比爾蓋茲點出，味道確實不錯，就像真的奶油一樣，畢竟從化學角度來說，確實「脂肪分子」。

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