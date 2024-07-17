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南歐躍升2050年最長壽國家之列 研究：活得久與財富無關

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Paolo Gamba CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Paolo Gamba CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

我們一般認知，愈富裕的國家醫療資源和人民教育程度更高，健康意識也更高，因此會活得更健康，壽命更長，但是華盛頓大學研究發現長壽不一定與財富有關，到 2050 年一些南歐國家可能成為世界最長壽國家，主要原因是運動與社交支持。

研究人員引用許多因素，包括心血管疾病、呼吸道感染和結核病，以及孕產婦和新生兒死亡的死亡率下降。其中以新加坡位居榜首，2050 年預計預期壽命為 88 歲，但許多南歐國家經濟沒有那麼富裕，壽命預期也大幅度增長，到 2050 年，法國、義大利、葡萄牙和西班牙的預期壽命將在 84~86 歲。

2050 年，西班牙平均壽命達 85.5 歲，超過丹麥。世界最長壽者就是西班牙女性，現年 117 歲。研究分析，與研究壽命排名前 20 名富裕國家如瑞士或丹麥不同，南歐人長壽可能與財富關係不大。2017 年研究顯示，西班牙人平均每天走 5,936 步，美國人一天只走 4,774 步，義大利和西班牙等國家，步行文化可能有助提高壽命。

其次是社交互動。2023 年蓋洛普對西班牙人進行的一項民意調查發現，76% 的西班牙人表示感覺相當或非常受到社會支持，跨代家庭生活在西班牙人中也比美國人更常見。

雖然財富無疑在健康結果中發揮重要作用，但南歐的例子凸顯文化和社會因素的重要性。研究指出，在世界應對人口老化問題之際，各國可以從西班牙、義大利、葡萄牙和法國汲取寶貴的經驗教訓，包括鼓勵步行的城市規劃、促進社區互動的社交空間，以及強大的家庭關係都有助於實現更健康、更長壽的生活。

2050 年全球健康壽命只增加 2.6 年

《刺胳針》(The Lancet) 5 月研究發現，全球預期壽命預估從 2022  73.6 歲增加到 2050  78.1 歲，增加 4.5 年，男性壽命從 71.1 歲增加到 76 歲，女性壽命從 76.2 歲增加到 80.5 歲。

儘管全球預期壽命 2022~2050 年增加，但速度比 COVID-19 大流行前 30 年要慢。研究顯示，心血管疾病、癌症和糖尿病等非傳染性疾病，以及肥胖、高血壓、不健康飲食和吸菸等非傳染性疾病相關風險因素的暴露，將導致對下一代健康問題影響最大。

研究指出幾大風險因素，高血壓、高血糖和高 BMI 等代謝危險因子導致健康狀況不佳和過早死亡的總年數增加近 50%。其次是空氣污染、吸菸、低出生體重和妊娠期短。即使全球預期壽命增加，但全球健康預期壽命，即一個人可以健康生活的平均年數，只從 2022 年的 64.8 歲增加到 2050 年的 67.4 歲，增加 2.6 年。

延長壽命一直是許多超級富豪與科學家的目標，但最近伊利諾大學芝加哥分校科學家認為，人類的演化有利於生長和繁殖，而不是長生不老，人類可能已經達到壽命極限，人們不應該期望能活到 100 歲。

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