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挑戰早起觀念 研究：夜貓子大腦比早起者更敏銳

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Mike McCune CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Mike McCune CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

為了健康和白天工作有精神，熬夜通常視為不可取行為，但最新研究為熬夜平反，可能對腦力有益，因新研究發現，夜貓子大腦可能比早睡者更敏銳。

或許是半夜更有靈感，很多藝術家都習慣晚睡，史上知名政治家許多都是夜貓族，如柴契爾夫人、邱吉爾和歐巴馬。邱吉爾凌晨 4 點才上床睡覺，很晚才起床，所以他得在浴室主持戰時內閣會議。歐巴馬都是凌晨 12 點到 3 點間睡覺。流行歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）聲稱早上 6 點才睡覺，下午 5 點吃第一餐。貓王也是夜貓子，下午 4 點才吃早餐。 

《英國醫學期刊》(BMJ Public Health) 新研究，倫敦帝國學院學者領導分析英國生物銀行數據，分析超過 26,000 名完成智力、推理、反應時間和記憶測試，並參考睡眠時間品質者資料，了解睡眠類型如何影響大腦表現。

每晚睡七至九小時認知測驗表現最好

結果是習慣睡眠時間與測試成績密切相關。夜貓子認知測試比早起鳥兒更好，考慮年齡、性別、慢性病及吸菸和飲酒等其他生活方式後，這結果仍成立。但研究未參考參與者教育程度。

研究也強調，睡眠對大腦很重要，每晚睡七至九小時的人認知測驗表現最好。作者表示，了解並配合自己的自然睡眠傾向很重要，但睡眠時間一樣必須充足，每晚睡七至九小時，大腦認知功能的記憶、推理和訊息處理測驗表現最好。睡眠時間少於七小時或超過九小時，對大腦功能明顯不利。

先前研究也推翻熬夜影響大腦功能的論點，早起的鳥兒雖然有較高學業成就，但夜貓子認知能力更好。但作者也強調，這關聯不能 100% 證明，所有夜貓子都比早起鳥兒聰明。

其他專家認為研究不夠充分，倫敦布魯內爾大學的睡眠專家質疑措辭，稱之為「誇大結論」，他擔心大眾無法理解不足之處，光看結論的話，一般人可能改變睡眠模式，還需不同研究和設計證明這點的合理性。其他科學家認為，作者只是想強調早起者比夜貓子更有效率的觀念經不起科學審查，挑戰傳統早睡的刻板印象。

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