比想像還多 鋰離子電池生命週期產生PFAS污染環境

【文‧Daisy Chuang】

鋰離子電池為我們日常生活帶來天翻地覆的改變，從 3C 電子產品、電動車到儲存電力，應用範圍相當廣泛，但新研究發現，鋰離子電池污染物也遍布各地，為土壤和水資源環境日益增加的「永久化學物質」來源之一。

永久化學物質包含數千種全氟／多氟烷基物質（PFAS），近幾年來用於提高產品的防水、抗污與耐熱性能，但也因為其化學穩定性，不容易被自然環境分解，容易污染飲用水與土壤，再由生態鏈進入動植物與人們體內。

PFAS 應用相當廣泛，從不沾鍋、食品包裝、織物保護劑和牙線等各種領域，PFAS 的特殊子類雙全氟烷基磺酰亞胺（bis-FASI），也已用在鋰離子電池中的電解質和黏著劑中。

只是最近美國德州理工大學研究也發現，需要更加注意製造廠房周遭的 PFAS 以及 bis-FASI 濃度，以及對環境帶來潛在的危害。

瞄準永久化學品製造商（包括 3M 和阿科瑪等）廠房周遭與垃圾掩埋場，研究團隊在 2022 年 1~10 月從美國明尼蘇達州、肯塔基州，比利時和法國 87 個地點收集水、積雪、沉積物和土壤樣本，都有發現 bis-FASI。

研究團隊指出，bis-FASI 濃度為十億分點濃度（parts per billion，ppb），濃度比背景濃度（background concentration）來得高，顯示一定受到了某些因素影響。

德州理工大學環境工程助理教授兼論文主要作者 Jennifer Guelfo 指出，雖然污染比釋放消防泡沫發現的 PFAS 更低，前者濃度可能達到百萬分之一，比團隊在製造商附近發現的 bis-FASI 高約千倍。

但目前還沒有任何專門針對 bis-FASI 的法規規範。如今科學家仍在試圖了解人們接觸 PFAS 的影響，目前指出 PFAS 與某些癌症、肝損傷、高膽固醇和生殖健康問題（包括嬰兒出生體重較低）的風險較高有關，對 bis-FASI 的了解又更少了。

新研究也顯示，Bis-FASI 會長久存在環境，但也可透過飲用水處理，以類似去除永久性化學物質的方法清除 Bis-FASI。Guelfo指出，這項研究不是反對乾淨能源或是任何永續能源，這是對基礎設施的環境風險評估，希望社會大眾能更加關注這些應用在乾淨能源設施的化合物以及其他類似化合物。

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