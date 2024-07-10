史上最大電力需求 專家預言電費更貴、更常停電

【文‧黃嬿】

人工智慧時代才剛剛開始，市場遇見 AI 將是這一代所遇見最重大的革命浪潮，影響各行各業，現在科技業都在搶建大型 AI 資料中心，但隨著終端應用愈來愈普及，第一個隱憂將是已經很吃緊的電力。美國銀行指出，AI 將讓未來幾十年的水電費更難以負擔。

電力需求的成長是由一系列不同來源所推動。在某種程度上，氣候變暖推高電力消耗，冷氣已經成為大多數家庭生存所需。國家推動脫碳，也是導致能源緊張的部分因素，譬如美國汽車、供暖系統、製造業將在《CHIPS》和《科學法案》以及《通貨膨脹抑制法案》的推動下，轉向由清潔能源供電的電網。

但罪魁禍首將是 AI。美國銀行全球研究顯示，AI 是未來幾十年推動公用事業成本上升的首要因素，原因是 AI 耗電量極大，如使用 AI 對文字進行分類，每完成 1 千項任務大約需要 2 千瓦時，使用 AI 產生圖像的任務則需要近 3,000 千瓦時。最近研究顯示，ChatGPT 支援的搜尋消耗的電力是基本 Google 搜尋的 10 倍。

此外，人工智慧軟體當中的半導體晶片運作溫度比前代產品高得多，並且需要液體冷卻，這個系統也會耗費電力。更高的雲端伺服器需求已經導致美國資料中心集中的州商業電力需求上升。Arm 執行長警告，雖然美國人工智慧資料中心的能耗僅為 4%，預計到 2030 年，該行業對美國電網的使用率將達到 25%。愛爾蘭到 2026 年甚至可能會看到其三分之一的電力用於資料中心。

美國能否實現其在 AI 領導地位、脫碳、晶片製造和電動車方面的願望取決於充足的電力。高盛表示，到本世紀末，資料中心的電力需求將激增 160%。看準電力將是成敗關鍵，亞馬遜最近在賓州收購一個核動力資料中心。

本世紀以來最大電力需求

受到電氣化和工業回流的推動，以及 AI 的發展，自本世紀初以來，美國從未出現過這種電力需求的激增。麥肯錫、波士頓顧問集團和標準普爾全球公司均預測 ，未來十年美國電力需求將每年增加 13% 至 15%。與近幾十年相比，這種成長速度驚人，遠遠超過美國現有的發電能力。

專家預測，由於人工智慧模型、電動車和不斷擴大的製造業規模的推動，電力需求持續增加，由於這些高成本工廠的運作時間更長，家庭、學校、醫院等所有人的成本都將呈指數級上升。即使所有電源都全天候運作，十年內將看到電網基礎設施無法跟上快速成長的需求，這種供需失衡的情況下，將會出現大多數美國人難以想像的場景，電費上漲，還要面對一個不可靠的電網，停電和輪流限電將是家常便飯。

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