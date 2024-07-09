為什麼人類慣用右手、左眼比例占多數？

【文‧Emmastein】

就算生活文化、地區、人種不同，全人類依然多是右撇子、慣用眼多為左眼，甚至其他物種也有慣用行為傾向，這是為什麼？一篇新研究指出，這種演化是因為與群體保持一致性偏好，更能為自己帶來社會生存優勢。

約 9 成人類慣用手為右手，而與右邊視野相比，多數人左視野（慣用左眼）辨別身分、情緒的速度更快更準確。

其他動物也有類似現象，比如 2018 年一篇研究專門探討貓咪慣用掌，顯示公貓明顯習慣使用左掌，母貓則喜歡使用右掌；其他研究指出社會程度越高的動物，群體慣用部位程度也越明顯，而存在慣用部位的動物於生存實驗表現更好，代表牠們在野外生存率更高。

為什麼動物會有慣用部位行為？我們知道大腦左半球、右半球分別控制身體兩側運動動作，照種演化是為確保兩邊大腦各司其職，假想兩邊大腦對關鍵功能擁有同等控制權，它們可能同時指揮身體做出衝突反應，因此，慣用行為實際上是釋放大腦資源，使動物更有利生存。

但如何解釋為什麼許多人運動時慣用右手，臉部處理卻偏向慣用左眼？

在新研究中，一群科學家分析了人類慣用方向與社交能力之關聯，受試者分為四組：慣用右手+左眼（標準型）、慣用右手+右眼、慣用左手+左眼、慣用左手+右眼（相反型），發現有 53% 受試者為標準型，他們不一定具有更強社交能力，但 12% 相反型受試者更可能出現社交困難問題、自閉症、過動症。

研究人員因此認為，這代表與多數人保持一致可能更具社會優勢，和群體保持一致性的個體更不容易被掠食者盯上。

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