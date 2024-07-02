打擊盜獵出狠招 南非科學家於犀牛角注入放射性物質

【文‧黃嬿】

犀牛角在亞洲國家價值甚至比黃金還高，南非是世界多數犀牛的家園，儘管有保育計畫，但新冠疫情後盜獵不減反增。南非科學家為了遏制盜獵，實施一項開創性計畫，讓犀牛角有放射性，如果被偷獵會引發核子警報。

國際犀牛基金會數據，南非是世界犀牛最多的國家，全球共 16,800 頭白犀牛和 6,500 頭黑犀牛，南非分別佔 80% 和 33%。而亞洲國家相信犀牛角有藥用價值，盜獵不斷，越南黑市價格甚至比黃金、鉑金、鑽石和古柯鹼還高。

非營利基金會野生動物正義委員會 (WJC) 報告顯示，十年來中國一直是犀牛角最大市場，雖然採取措施打擊走私者，反讓越南成為中國犀牛角貿易的重要門戶，進入越南的犀牛角有相當大部分經陸路走私進入中國。

南非政府已實施幾項阻止盜獵者的行動，包括將犀牛轉到其他地區，使犀牛遠離盜獵者觸及範圍，以及安全去除犀牛角等。然而新冠病毒大流行期間，缺乏資金導致保護區出現缺口，整個非洲犀牛盜獵大增。南非環境事務部資料顯示，2023 年全國有 499 頭犀牛被偷獵，比前一年增加 11%。

降低價值、偵測盜獵

現在南非科學家想到一個妙方，將兩個小放射性晶片植入犀牛角，雖然放射性劑量足以引發警報，但不會影響動物或環境。科學家表示，放射性物質讓犀牛角有毒，但劑量非常低，不會影響動物健康或污染環境。

此外，南非機場和港口都裝設檢測放射性物質設備，最初是為阻止核恐怖主義，現在盜獵者若要攜帶贓物出境，會被輻射探測監視器偵測到。除了港口和機場安裝數千個輻射探測器，邊境人員通常還有手持式輻射探測器，可偵測違禁品。

科學家認為，這種材料應可保存五年，比每 18 個月角重新長出來時幫動物去角更便宜。最終目的是試圖降低犀牛角在購買者眼中的價值，同時使犀角跨境走私時更容易發現。

南非實驗計畫涵蓋 20 頭活犀牛。專家小組六個月內監測犀牛健康和生命徵象，確定新方法可行性。環保人士表示，這是聽過最好的主意，也許就是阻止偷獵的好方法，若成功，可擴展到保護大象、穿山甲和其他瀕臨滅絕的物種。

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