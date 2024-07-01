你知道NVIDIA 的正確唸法嗎？名字來自羅馬神話這位「女神」

【文‧姚惠茹】

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起炫風，市值更是一度突破3兆美元衝全球第二大，但你知道NVIDIA正確唸法嗎？國際媒體近來研究，其實NVIDIA的發音是「en-VID-eeyah」，而不是人們以為的「NUH-vid-eeyah」，且取名是由羅馬神話忌妒女神「invidia」演變而來。

世界頂尖企業名稱都很簡單，如蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）堅持水果飲食時幫公司取名，因覺得蘋果「有趣充滿活力，且不嚇人」，甚至這名字在電話簿排在Atari之前。微軟則是「微型電腦」和「軟體」兩個詞的組合。

全球市值一度突破3兆美元衝全球第二大的NVIDIA相反，名字非常標新立異，甚至難以聯想到這是壟斷人工智慧晶片市場的科技巨頭，官網顯示NVIDIA的發音是「en-VID-eeyah」，而不是人們以為的「NUH-vid-eeyah」。

NVIDIA名字來自黃仁勳、馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）和普里姆（Curtis Priem）三位共同創辦人，當時幾乎敲定新業務所有細節，但遲遲沒有確定名稱，只是文件命名為「NV」，甚至三人被迫尋找名字時，剛開始選擇「NVision」，結果已被衛生紙製造商取走了。

後來三人搜尋所有含「NV」的單字，直到黃仁勳建議NVIDIA，即興發揮拉丁語單字「invidia」，意思是「嫉妒」，這名字之所以一致通過，因三人希望設計出功能強大的圖形晶片，讓競爭對手「嫉妒到臉色發青」（Green with Envy）。

「Invidia」是羅馬的嫉妒女神，羅馬詩人奧維德（Ovid）《變形記》描述，Invidia心臟被膽汁染成綠色、舌頭滴著毒液、臉龐一片慘白、身形骨瘦如柴，雙眼瞥視萬物，NVIDIA品牌LOGO的綠色眼睛，靈感更是來自嫉妒女神，意即Invidia會對嫉妒之人投以「邪惡之眼」。

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