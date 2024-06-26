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為什麼虎鯨愛撞船？生物學家：牠們覺得好玩

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Daisy Chuang】

這幾年來，虎鯨群很喜歡衝撞並擊沉歐洲海域的豪華遊艇、帆船，最初生物學家們推測，可能是被船隻撞到或非法漁獵受傷後產生報復心，又或是船隻侵略牠們的地盤等，但最後研究發現，牠們只是跟流行在玩罷了。

自 2020 年以來，大西洋虎鯨工作組（GTOA）報告發現，海洋動物與船隻之間已發生 673 次「擦撞事件」，至少有 4 艘船因此沉入海。經過四年來的研究，由生物學家、政府和海洋產業代表組成的團隊發布研究結果，解釋為什麼特定虎鯨群會有這種行為。

事實證明，只是小孩子們在玩耍而已，幼年和青年虎鯨有更多的空閒時間，再加上好奇心跟天生愛玩鬧個性，才會出現這種趨勢。同時近年來該海域的鮪魚數量恢復狀況良好，虎鯨花費在覓食的時間就更少了，可以把更多時間撥給自己的休閒愛好。

團隊發現，且由於氣候變遷，鮪魚不再是只有特定季節才出現在卡迪斯灣，虎鯨群不再需要追逐每一條魚。

透過分析收集資料並透過觀察，團隊發現，通常虎鯨都是成群「攻擊」船隻，至今觀察到的核心群體約為 15 隻，大多數都是雄性少年和青少年，是虎鯨群中最具有好奇心和探索精神的，且這也顯示，隨著虎鯨年紀漸長、體型增大，一開始頑皮撞船的行為已經升級。

研究小組指出，團隊最早是在 2017 年左右觀察到虎鯨撞船行為，但當時並未造成任何船隻損壞，現在小孩子長大、體型也更大了，遊戲也變得更具破壞性。

而且還沒有發現年齡超過 25 歲、已經成年的虎鯨參與這種遊戲行為，科學家懷疑年輕的虎鯨看到年長的兄弟姐妹玩他們的玩具，然後模仿、最後變成趨勢。

這可能會變得像虎鯨版本的 TikTok 挑戰，像是 1987 年，人們在美國普吉特灣發現一頭雌性虎鯨頭上頂著一條死鮭魚，兩個月內，另外兩隻虎鯨也跟著流行時尚，開始戴鮭魚帽子，最近也有發現頂著鮭魚的虎鯨，或許復古潮流再起。

當然，對於旅遊業跟漁業來說，應該還是希望撞船遊戲趨勢不再延續下去。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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