扯不斷的橡皮筋？新型材料「玻璃凝膠」強韌可拉五倍長
【文‧Emmastein】
只需改變些成分比例，一種名為玻璃凝膠的新型材料就誕生了，成分超過 50% 為（離子）液體，卻與玻璃一樣堅固，還具極強彈性，就像拉不斷的橡皮筋。
與許多偶然發現的科學貢獻一樣，北卡羅萊納州立大學材料科學團隊原本目標並非製造全新物質，卻在試驗離子液體的過程找到具驚人機械性能的新型材料：玻璃凝膠（Glassy Gel）。
凝膠與玻璃狀聚合物是屬性完全不同的材料，凝膠含液體，柔軟又有彈性，如隱形眼鏡；玻璃狀聚合物則堅固透明，通常用來製造水瓶、窗戶等物品。
由聚合物長分子與離子液體混合組成的新型「玻璃凝膠」，卻結合上述兩種迥異材料各自優勢特性，它與玻璃狀聚合物一樣堅硬，若施加足夠的力，又可以將它拉伸至原始長度五倍且不會斷裂。
更重要的是，就算玻璃凝膠被拉伸，也可透過加熱恢復成原來形狀，使斷裂邊緣的分子重新連接，且材料表面具高度黏合性，這對硬質材料來說很不尋常。
玻璃凝膠和其他材料的關鍵區別在於它含有超過 50% 液體，但不會蒸發或變乾燥，還可用各種不同聚合物與離子液體製成，強度與拉伸度取決於混合物精確比例，其中帶電或極性的聚合物因會被離子液體吸引，更有希望製出優良玻璃凝膠。
研究人員表示，玻璃凝膠非常適合用來建造軟機器人抓握部位或可變形材料，由於玻璃黏膠生產過程相對容易，在電子、醫療設備等行業具廣泛應用潛力。
新論文發表在《自然》（Nature）期刊。
- Glassy gel is hard as plastic and stretches 7 times its length
- This Glassy Gel Is a Surprising New Class of Material That Heals Itself
- Researchers Create New Class of Materials Called ‘Glassy Gels’
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