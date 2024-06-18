遠距工作問題不在員工 專家：老闆心態才要改

【文‧黃嬿】

疫情結束後大企業召回員工，遠距工作模式似乎告一段落，但仍有一些工作證明的確遠距模式更好。專家表示，許多研究都顯示遠距工作好處很多，大部分企業不接受遠距的原因，可能不在於員工，而是老闆不知如何管理。

2023 年北美、歐洲、亞太地區和拉丁美洲研究顯示，69% 雇主採遠距上班後發現員工留任率提高，57% 雇主表示招募和留住人才更容易。只有 17% 遠距員工考慮離職，辦公室員工比例為 24%。數據也反駁遠距團隊生產力較低說法，72% 有國際遠距團隊的雇主表示生產力提高。

Remote 創辦人分析，遠距工作環境更突顯管理技能的優劣，原因是辦公室裡，人們很容易依賴視覺提示和被動溝通，例如能看到員工努力工作，以及隨時找到人討論的即興溝通，管理者也是建立在這模式上培養管理技能，但遠距模式就完全不同。

遠距工作淘汰微觀管理

成為「優秀的經理」和「優秀的遠端經理」是截然不同的事，需不同技能。他分析，辦公室工作的微觀管理，主管對員工鉅細靡遺監視，是現代年輕人最反對的管理模式，遠距工作最難執行的也是微觀管理。

遠距工作需仰賴文件和透明度，並信任員工，不受微觀管理下執行任務的能力，良好的書面溝通和規劃幫助公司更快更有效率執行計畫，同時給團隊更大彈性。

哈佛商業評論分析遠距工作的管理模式時也表示，員工不希望主管微觀管理，希望主管更理解下屬的工作，讓員工融入團隊工作流程，並遠距解決問題。遠距工作模式主管職責就是信任員工，同時需確保沒有障礙。簡言之，虛擬環境優秀管理者扮演推動者，成為員工的資源，而不是執行者。

公開訊息但避免開會

他還建議遠距主管盡量公共通訊，確保每人都存取資訊，目的是讓員工隨時搜尋需要資訊，不需詢問他人並等待答案，長遠看可節省時間。此外，公開讚美員工可提高公司士氣並幫助不在場員工感覺受認可重視。

此外，遠距會議更容易讓人疲勞，因此遠距工作場所，會議應是最後手段，而不是第一選擇。多數會議可用適當文件、優秀電子郵件或訊息取代。

採遠距工作可讓企業找到更多人才，促進團隊多樣性，如果高階領導和管理階層思維沒有明顯改變，工作模式沒有一點彈性，以現在年輕世代對工作的期望，可能面臨更難找到人才的窘境。

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