為什麼你超討厭接電話？ 恐與「這原因」有關：Z世代電話焦慮嚴重

【文‧Daisy Chuang】

當手機鈴聲響起時，是否會默默盯著手機不想接起來？甚至會對於突如其來的打擾感到生氣？這除了與個性有關，也可能跟年紀與手機使用習慣有關。

國際民調公司YouGov去年12月的調查，18~24歲受訪者最喜歡傳訊溝通，其次是25~34歲。人力公司Robert Walters今年3月調查2,000名白領人士，只有16%的Z世代（1997~2012年出生）認為手機是高效且專業的溝通工具。

雖然一樣米養百種人，但想講電話的意願，或許隨著世代變化越來越下降。電話時代長大的人，必須接起電話才知道來者何人，對他們來說電話「鈴聲」就是提醒，而習慣傳簡訊的人，希望有另外做心理準備的時間。

以打電話手勢來說，以前可能會順勢比出聽筒手勢，如今人手一支智慧手機，對出生就能隨時上網的世代，講電話手勢不再是六，也可能不知道電話聽筒符號是什麼意思。不同世代有不同使用習慣，因此這議題不斷延續，或許有人覺得知道電話響起不接很失禮，另一端又覺得，沒先傳訊息就打電話很煩人。

文字傳訊代表更長的反應時間

根據2019年英國對辦公室職員研究，嬰兒潮世代（1946~1964年出生）40%自認有接電話焦慮，Y世代（1980~1990年代）電話焦慮提高到76%，考慮到手機使用習慣，Z世代與更年輕的Alpha世代（約 2010~2025 年出生）電話焦慮更嚴重。

文字傳訊代表更長的反應時間，可以梳理想法、發送之前還能考慮一番、送出後甚至能再收回，但如果是電話甚至視訊溝通，雖然能得到即時回饋，但在按下結束通話前，都得持續思考並觀察對方的反應，如果容易感到焦慮，一陣沉默都會感到不自在。

不喜歡接電話本身並不是一個問題，可是如果因此而錯過重要的工作或社交機會，之後自己也會懊惱，在疫情期間，由於居家隔離無法面對面溝通，許多人不得不比以往進行更多的語音和視訊通話。

那麼打電話好、還是先傳訊息好？如今先問個「現在方便講電話嗎？」可能是比較保險的方法，文字形式之所以普及，就是因為擔心打電話會打擾到對方或占用對方的時間，只是較緊急的情況下，電話還是一個較好的溝通方法。

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