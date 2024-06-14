早就不是菜籃族 研究：女性比男性更會投資

【文‧黃嬿】

這波股市創造歷史，台灣多了許多超級富豪，但同樣受惠股市上漲的廣大老百姓當中，更多的是婦女同胞，相較在股海裡載浮載沉的男性，這波光是台灣 50 與台積電長期持有下來，就讓她們身價翻倍。其實女性本來就比男性更會投資，研究發現，單身女性投資者報酬率高於單身男性投資者，只是女性往往收入較低，使她們更傾向儲蓄而不是投資。

巴菲特的投資哲學已研究透徹，但有個面向較少人提及，就是女性特質。財經讀物《沃倫·巴菲特像女孩投資：以及為什麼你也該這樣做》提到，女性是比普通男性更好的投資者，直言「男人憑一時興起交易，女人則用腦袋」。

觀察身邊男性投資人，都有共同的特點，就是頻繁買賣，常常賺小賠大，長期在股海載浮載沉，但女性決定投資哪家公司時會比較理性，且市場波動時期更有可能保持冷靜，不會對投資組合做任何重大變動，長期下來女性投資回報往往優於男性。

女性投報率高於男性

這是有根據的，加州大學研究發現，單身女性投資者報酬率勝過單身男性投資者，差異高達 2.3%，隨著時間過去差距更大。假設單身男性投資 10,000 美元，每年增長率為 5%，30 年後有 43,291 美元。女性每年投報率 7.3%，30 年後獲 82,793 美元，約是兩倍。

基金管理公司富達國際 (Fidelity International) 發現，女性客戶的表現每年高約 0.4%。 英國金融服務公司 Hargreaves Lansdown 研究顯示，女性表現每年領先 0.81%。英國華威商學院的研究是 1.8%。

富國銀行研究指出，與男性相比，更多女性認為自己是保守或溫和投資者，男性更有可能是積極投資者。女性傾向謹慎對待最新投資，如加密貨幣或風險較高的投機股票。女性也能以更冷靜反應回應市場波動。富達研究顯示，51% 女性會等待市場波動平息，男性比例為 43%。

巴菲特投資的女性特質

書中分析男女性格差異，指出男性傲慢、強迫性和過於大膽，女性更勤奮、更可疑和理性，這些都會影響投資決策。此外，女性也可能傾向以家庭為中心的目標投資，更理性、更明智做決策。

巴菲特的投資策略偏向女性特質，秉持耐心和良好決策，避開短期熱門股票，購買擁有忠誠客戶、強大品牌和穩定收入的公司，購買並長期持有，但這些公司都被短期投資者忽視。

女性劣勢在收入較低

然而女性的弱勢在整體財務狀況不如男性，女性收入較低，步入家庭後更有可能犧牲收入，因此女性更傾向儲蓄，才造就所謂「女性儲蓄、男性投資」這句老話。但是許多男性將投資視為遊戲或挑戰，慘賠機率更高。

女性早就不是上世代的菜籃族，新世代女性傾向購買穩定、支付股息的藍籌股，歸功於複利魔力，長期回報率更高。這次股市榮景證明，一般人投資應該追求滾雪球效應，避免投資以為可快速致富的熱門股票，學習現代婆媽精神，在股市榮景時穩穩賺到房屋頭期款。

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