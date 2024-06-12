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反駁〈消費者報告〉 美大學研究顯示黑巧克力對健康負面影響小

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
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【文‧Alan Chen】

雖然美國知名的〈消費者報告〉在 2023 曾發文指出，許多巧克力品牌產品中發現鎘和鉛含量過高，對於健康有害，但近日美國杜蘭大學在科學期刊中發表研究澄清了相關疑慮。

美國權威的〈消費者報告〉（Consumer Report）曾在 2023 年 10 月發表文章指出，美國市面上所有生產黑巧克力的品牌中，約有三分之一出現有害金屬超標的問題，其中以鎘和鉛問題較多。

但位於紐奧良的杜蘭大學（Tulane University），近期也在〈國際食品研究〉發布研究成果報告，經過分析美國市面上 155 種黑巧克力品牌後，僅有一個品牌的產品出現鎘含量超標問題，另有四個品牌鎘含量稍高，對於 3 歲以下小孩會出現不良健康影響。

因此杜蘭大學研究成果指出，目前沒有證據證明食用黑巧克力對成年人會出現負面健康影響，反之黑巧克力中富含銅、鐵、鈣、鎂、鋅等人體所需礦物質，反而可以降低人體吸收有害金屬元素的程度。

在研究中，團隊以每天食用一盎司（約 28.35 公克）黑巧克力為基準進行血鉛水平測試，約等同於加州政府訂立的每週食用不超過 2 條巧克力棒的標準，結果也顯示這個食用標準對於成人或兒童的血鉛水平並不會造成影響。

此外由於嬰幼兒本來就不適合攝取可可鹼，因此巧克力無論是否出現過量有害金屬，都不建議讓 3 歲以下嬰幼兒食用巧克力。

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