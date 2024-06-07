青少年網路成癮症狀多 研究：切斷大腦執行功能連結

【文‧黃嬿】

網路成癮對大腦尚未完全發育成熟的青少年而言，會造成多方面的影響，科學家找到確切證據，證明患有網路成癮的年輕人，他們的大腦化學物質會發生變化，可能會導致他們更難抗拒上網的誘惑，並出現一系列行為問題。

許多成年人會自我察覺，花太多時間埋首在網路世界中，相較於大腦還沒發育成熟的青少年更是無法自拔，甚至影響日常生活，包括發現自己愈來愈無法專注在更重要的事情上，例如家庭作業或與親人相處的時間，時不時就想要看一下手機，其實這些都是大腦化學物質出現變化的結果。

網路成癮的臨床診斷標準是一個人持續專注在網路上，遠離網路時出現戒斷症狀，以及犧牲人際關係來長時間上網。倫敦大學學院研究人員回顧先前 12 項研究，針對 2013~2023 年間被正式診斷為網路成癮的 237 名 10~19 歲青少年的大腦核磁共振資料，觀察網路成癮者的大腦區域如何相互作用。

結果發現，被診斷患有網路成癮的青少年的大腦在參與主動思考的部分，包括掌管注意力、計畫、決策、工作記憶、衝動控制等重要的大腦區域之間的信號傳導受到干擾，使大腦執行控制網路的功能連結全面下降。

上網如同賭博

作者認為，一旦大腦訊號傳遞被干擾，就會進一步成癮更深，合併出現與心理健康、發展、智力和身體協調相關的行為變化。研究指出，網路成癮會重新連接大腦，使大腦更難以抵抗與網路相關的刺激，這與物質上癮和賭博障礙類似，不同的是物質與賭博不是隨手可得，但上網已成為一種日常。

研究人員表示，青春期是一個關鍵的發展階段，在這個階段，人們的生物學、認知和性格會經歷重大變化。大腦在這段時間特別容易受到與網路成癮相關的衝動影響，例如強迫性地使用網路、渴望使用滑鼠或鍵盤以及消費媒體，最後可能會導致潛在的負面行為和發育變化，進而影響青少年的生活。例如，他們可能難以維持人際關係和社交活動、欺騙、飲食不規律和睡眠中斷。

家庭是重要防線

網路的使用量一直在飆升，青少年花在上網的時間愈來愈多，隨之而來的是網路成癮的增加，由於青少年大腦比成年人更可能改變，了解網路成癮對大腦和行為的影響有其必要性。

研究人員希望這些發現能夠證明網路成癮如何改變青春期大腦網路之間的連接，使網路成癮的早期症狀得到有效治療。最後強調家庭仍是最重要的防線，建議限制年輕人的上網時間，並確保他們自己知道上網時間過度將會帶來負面影響。該研究已發表在《PLOS Mental Health》期刊。

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