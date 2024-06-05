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才能與努力才能致富 專家：追隨熱情是最糟建議

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

當這個世界愈來愈能容納百川，為行行出狀元鋪路，追隨熱情彷彿是現代青年的解放運動。但紐約大學史登商學院行銷學教授澆了盆冷水，追隨熱情是富翁才有的特權，如果想賺取財富成功，殘酷的是必須先放棄熱情。

曾任《紐約時報》董事會成員的紐約大學史登商學院行銷學教授 Scott Galloway 在新書《財富代數》提到，現代世界建立財務安全的準則之一，就是放棄熱情。有資格說追隨熱情的人，通常是很有錢的人，且可能是冷門行業致富，如鐵礦石冶煉產業等。

他建議年輕人 20 多歲時，唯一目標就是找到擅長做的事。很多人以為多元化世界，加入高浪漫度的行業如體育、音樂、電影和時尚等，機會比舊時代更多，但這些行業已人滿為患，天才遠遠供過於求。

例如只有 2% 演員能靠演技謀生，一半視覺藝術家本行收入不到 10%。同樣，排名前 3% YouTube 頻道佔總觀看次數 85%。很多時尚與米其林餐廳以雇用無薪實習生而惡名昭彰，作者說這是自然法則，因「追隨熱情」的拉丁文本意就是「準備好受剝削」。

他認為致富基石是發現才華所在，與熱情相反，才華可經觀察和測試找到，更容易轉為高收入職業，且越利用才華就會越突出，因此人生使命應是找到擅長做的事情，並付出數千小時毅力和犧牲，讓才華變成最擅長的能力。

才能是天賦，熱情是後天

如果對一件事有天賦，就會表現得更得心應手，創造良性循環。當成就來得快，信心也會增強，能更集中精力專注做這件事，保持愉快心情走過艱苦的過程，更容易日復一日、年復一年去做，若再加上熱情，就是助力。

最後熱情也可能因此誕生。如果找到擅長且容易就業的工作，經濟安全、友誼聲望等有回報後，熱情也會隨之而來。他講的很現實，只要任何能為家人提供經濟安全保障，並讓人享受資本主義社會的好處，就會使人對那件事充滿熱情。

世界最成功的人都不是追隨熱情，如果華倫巴菲特是四弦琴演奏者，比爾蓋茲以打橋牌為生，就不會有波克夏和微軟。總而言之，人不該致力追求成功機會微乎其微的熱情，如職業運動員，而是專注發掘才能，他說「追隨熱情」可能是給年輕人最糟糕的建議。

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