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全球首款牙齒再生注射藥物 9月人體臨床實驗

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emmastein】

全球首款牙齒再生藥物，今年 9 月至明年 8 月將於日本京都大學醫院進行人體臨床實驗，測試能否和之前動物試驗結果一樣成功長出新牙。

乳牙脫落後，新長的第二代恆牙將和我們度過這輩子，一旦因蛀牙過深或外力衝擊需拔除，就只能投靠昂貴植牙手術或乾脆缺牙。

雖然迄今還沒有讓牙齒永久恢復的治療方法，但一些科學家對牙齒再生抱有高度期望。

日本北野醫院牙科口腔外科主任高橋克（Katsu Takahashi）團隊已致力研究牙齒再生多年，2007 年 5 月，團隊發現缺乏 USAG-1 蛋白的小鼠會形成多生牙，或者說 USAG-1 蛋白會抑制牙齒生長，於是團隊開始嘗試開發能阻斷 USAG-1 蛋白質功能的中和抗體藥物。

2019 年 7 月，團隊的小鼠實驗證明透過局部給予 USAG- 1siRNA 藥物，可使先天性缺牙的小鼠長出新牙且沒有明顯副作用，由於 USAG-1 蛋白在人類、小鼠、米格魯等不同物種間具有高達 97% 的胺基酸同源性，研究人員便根據該結果進一步製作針對 USAG-1 的中和抗體，並決定開發最終藥物：適用人類的抗 USAG-1 抗體「TRG035」。

透過靜脈注射治療的 TRG035 為全球首次嘗試再生缺牙的藥物，其他國家目前尚不存在類似技術。近日，團隊宣布將於今年 9 月至明年 8 月展開人體臨床試驗，受試對象為 30 名年齡 30～65 歲且先天性缺牙的男性；第一階段測試結束後，研究人員準備招募 2～7 歲的受試對象測試該藥物。

如果成功，新藥物很有機會六年內上市，造福曾經永久缺牙的患者。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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