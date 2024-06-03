成為父親的代價 研究：年老後心血管狀況比無子女者差

【文‧黃嬿】

關於生育，大家只關心母親和孩子的健康，很少想到父親，但對於一個家庭而言，父親的健康對家庭有重大影響。一項新研究發現，男性在成為父親後，容易因為更少運動以及不注重飲食，導致年老後的心血管健康狀況不如無子女的人。

西北大學和芝加哥兒童醫院發表於《AJPM Focus 》研究，分析 2,814 名年齡 45~85 歲男性數據，用美國心臟協會生命必需八項指標評估心血管健康狀況，包括飲食、體力活動、吸煙習慣、體重、血壓及血液脂質和葡萄糖。

結果發現，育兒責任和身為父親的壓力，可能使男性難以保持健康生活方式，如健康飲食和運動，導致心血管健康程度不如沒有孩子的男性。特別是年輕爸爸，25 歲以下成為父親的男性比其他父親心臟健康更差。原因可能是財務狀況不穩定、大腦不太成熟，讓男性成為父親後更少關注健康。

雖然父親老年時心臟較差，但死亡率比非父親低。原因可能是因為父親比非父親有更多社會支持，孩子可能會催促父親更積極健檢、看醫生、遵循醫療建議等。此外，父親憂鬱症狀發生率也低於非父親，心理健康可能有助降低父親死亡率。

研究作者表示，結果意義重大，因男性健康和預期壽命落後女性，1920 年時男性預期壽命只比女性晚一年，如今落後六年，因此想改善男性健康，需了解影響男性健康的社會決定因素。

養孩子預期壽命更長

密西根大學去年底發表的研究也發現，養育孩子可以延長壽命，有兩個孩子的受益最大，成為父母的人比沒有孩子的人有 5%~10% 的壽命優勢，原因可能是有孩子的人往往有更多的社交互動，更多的社交接觸與更長的壽命有關，孩子也有助於父母在老年時保持思維活躍。

《歐洲人口雜誌》瑞典研究也發現，生孩子會讓壽命至少延長一年，媽媽更有可能看到好處，因孩子會導致父母生活方式的改變，包括採取更健康的行為，發生事故的可能性較小，而且患循環系統疾病的可能性也較小。對於養父母來說也是如此。不過，親生父母的預期壽命延長的好處只限於第二個孩子，多於兩個孩子預期壽命就會開始下降。

德國另一項研究主要針對祖父母，表示有孫子的祖父母壽命也會延長。2006 年美國人類生物學期刊的波蘭農村人口研究發現，生女兒會延長父親壽命。

但研究員表示，這些都只是結果，關鍵仍在是否照顧好自己，保持運動、健康飲食等個人行為，更有可能決定壽命長短。

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