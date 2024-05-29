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開車滑手機危險如同酒駕 研究：免持通話一樣糟糕

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Lord Jim CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Lord Jim CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

近期高速公路意外追撞釀嚴重傷亡事件愈來愈多，讓用路人心生恐懼，導致駕駛分心的最罪魁首之一就是使用手機。研究發現，無論是手持還是免持，只要是在駕駛途中操作手機，發生車禍的可能性高四倍，對危險做出反應的時間更長，影響等於酒駕。

《新英格蘭醫學雜誌》先前研究發現，使用手機會使車輛碰撞的風險增加四倍，風險增加的程度與酒駕相似，且與手持手機相比，使用免持功能並不會更安全。美國國家安全委員會 (NSC) 也整理一系列調查結果，指出使用免持和手持手機的駕駛，無法看到駕駛環境中高達 50% 的資訊，被稱為注意力不集中，導致駕駛錯過出口、闖紅燈等等行為。

此外，無論使用手持或免持手機的駕駛，反應時間比酒駕的駕駛更慢。在打電話時，聽對方講話會使大腦中與駕駛相關的區域的活動減少 37%。另外一項澳洲車禍事故研究發現，使用手持或免持手機通話的駕駛反應時間，比根本不使用手機的駕駛長 40% 以上。 

注意力切換導致盲視

邊開車邊使用手機已經是一種危險駕駛。認知心理學專家解釋，人腦不像電腦，人腦沒有兩個平行的注意力流，可以同時處理兩個任務，人腦只能在兩個任務之間切換，當切換回第一個任務時，就會出現意識延遲。

關鍵是一般人不會發現大腦正在切換，以為一切都很順利，但駕駛只是不知道危險。一項實驗室研究在受試者視線前方展示危險，從動眼儀中觀察，受試者的確直視前方的危險，卻無法有意識的發現，研究人員認為，手機使用會造成這種認知干擾。

科學家表示，人們在講電話的時候，等於向大腦發送額外訊息，大腦就會停止向工作記憶發送視覺訊息來進行補償，導致駕駛即使注意到某些物體，但無法「看到」它。 

認知干擾具持久性

科學家表示，當人們進行交談時，會自然的想像人們在哪裡、他們在描述什麼，以及他們在做什麼。在大腦中創建這些圖像所需的心理資源，與對駕駛情況進行準確視覺感知所需的心理資源相同。電話會議可能問題更大，因為可能有多個人在與他們交談，導致更嚴重的分心。更危險的是，即使放下手機，這種分心的影響會持續大約五分鐘，因此這不只是拿著或看手機的問題。

其他科學家擔心搭載更多增添方便性科技的新車，讓駕駛更容易與手機進行連接，譬如藍牙技術，方便語音啟動和免持電話使用，恐怕只會導致更多車禍。丹麥研究發現，開車時與 Siri 互動可能對大多數參與者來說是不安全的，尤其是經驗不足的駕駛。

科學家表示，危險的是人們基本上沒有意識到他們的思緒會像這樣走神，只有當發生意外情況時，才會發現自己對前一秒發生的事情沒有任何記憶。教育駕駛仰賴自我克制已經無用，手機多巴胺已經讓人上癮，唯有與酒駕一樣看待，透過監控分心駕駛的軟體並提高罰則，才能測底杜絕道路上的不定時炸彈。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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