魚油只對心臟病患有益 研究：健康者吃魚油反提高患病風險

【文‧黃嬿】

眾所周知 omega-3 脂肪酸，具有抗炎、抗凝血，降低三酸甘油酯的功效，有益心臟健康，因此每日補充魚油成為降低心血管疾病風險的一種流行方法。但美國研究發現，魚油只對心臟病患者有益，健康的人常常服用魚油補充劑，可能會增加首次中風和心房顫動的風險。

現在愈來愈多人把魚油當做日常補充品在吃，但是研究或醫界很少提出關於一般人服用非處方魚油的建議。丹佛國家猶太健康中心心臟病專家發表一篇研究，分析英國生物銀行超過 41.5 萬名年齡在 40~69 歲之間的人的數據，在平均 12 年的追蹤調查中，近三分之一的人表示他們經常使用魚油補充劑。

結果發現，沒有心臟問題的人經常服用魚油補充劑，會導致心房顫動的風險增加 13%，中風的風險增加 5%。先前研究發現，魚油中的 omega-3 脂肪酸會影響心臟的電節律，特別是上心室或心房的跳動。但患有心臟病的人，如果定期服用魚油，從心房顫動發展為心臟病發作的風險會降低 15%，從心臟衰竭發展為死亡的風險會降低 9%。

非處方魚油純度與新鮮度都有疑慮

研究作者表示，魚油的處方如 Vascepa 和 Lovaza，可以降低三酸甘油脂，但是非處方魚油缺乏純度和稠度，更不用說魚中有潛在的污染物和重金屬，而美國食品藥物管理局不會監控補充劑產業，確保他們出產的產品確實含有標籤上所說的成分，聯邦機構也不會測試這些成分是否受到細菌、重金屬、殺蟲劑、塑膠的污染。例如汞。

魚油的新鮮度也是關鍵，他說，存放在即將過期的高溫倉庫中的魚油，與最近生產出來、從公司直接發送並保存在家庭冰箱中的魚油，兩者的品質差異是天壤之別，因此盡量避免從亞馬遜或好市多等網上或零售超市購買魚油補充劑。

依賴藥物不如依賴食物

綜觀過去十年的研究，對於非處方魚油的效果不是非常正面，不是沒有任何好處，就是在某些情況下有害。他認為，魚油是有益還是有害，取決於個人特定的潛在健康狀況，例如心臟病發作或心房顫動的病史，以及其他因素，例如該物質的劑量和不同配方。

對於真正需要魚油補充劑的人而言，雖然處方 omega-3 脂肪酸的純度和品質都優於非處方藥，但處方藥很貴，若決定購買非處方 omega-3 脂肪酸，作者建議不如嘗試從食物中獲取，譬如從鮭魚、沙丁魚、鮪魚、亞麻籽粉、奇亞籽、核桃和杏仁等食物中獲取 omega-3 。

美國心臟協會不建議使用魚油補充劑來預防心臟病。想要保護自己免受心臟問題困擾的人應該遵循健康的飲食習慣，其中包括每週吃一到兩次魚、定期運動、減輕壓力和保證充足的睡眠。總之，這項研究提醒大家，魚油可能對已經患病的人仍然有用，但一般人定期去商店買一瓶魚油來保持健康的日子應該結束了。該研究已發表在《英國醫學期刊》期刊。

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