紅光照射減緩兒童近視加深 日本臨床研究六個月略有改善
【文‧陳冠榮】
近視通常是因眼軸過長，導致影像聚焦在視網膜之前，嚴重時恐有失明風險。
東京醫科齒科大學（東京医科歯科大学）研究小組正在進行臨床研究，向患有嚴重近視的兒童眼睛照射紅光來減緩近視加深，發現約有一半兒童的近視狀況在 6 個月後略有改善。
日本媒體 NHK 報導指出，由東京醫科齒科大學教授大野京子領導的研究小組進行臨床研究，針對 30 名年齡介於 8 歲至 18 歲、被診斷患有嚴重近視的兒童，使用一種特殊裝置每週 5 天照射紅光。
眼軸長度通常被認為一旦拉長就不會縮短，而研究小組匯整半年來的資料提出中期報告發現，有 16 名兒童的右眼、18 名兒童的左眼，眼軸縮短 0.05mm 以上。此外，驗光測試也顯示，約有一半兒童近視度數略有改善。
日本尚未批准治療嚴重近視的方法，即使這項研究成果只有輕微改善近視狀況，仍令團隊感到振奮。
這種治療方法在某些國家獲得核准用於治療兒童近視，因此該小組計劃繼續研究一年，持續分析療效和安全性。
【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言