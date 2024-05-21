紅光照射減緩兒童近視加深 日本臨床研究六個月略有改善

【文‧陳冠榮】

近視通常是因眼軸過長，導致影像聚焦在視網膜之前，嚴重時恐有失明風險。

東京醫科齒科大學（東京医科歯科大学）研究小組正在進行臨床研究，向患有嚴重近視的兒童眼睛照射紅光來減緩近視加深，發現約有一半兒童的近視狀況在 6 個月後略有改善。

日本媒體 NHK 報導指出，由東京醫科齒科大學教授大野京子領導的研究小組進行臨床研究，針對 30 名年齡介於 8 歲至 18 歲、被診斷患有嚴重近視的兒童，使用一種特殊裝置每週 5 天照射紅光。

眼軸長度通常被認為一旦拉長就不會縮短，而研究小組匯整半年來的資料提出中期報告發現，有 16 名兒童的右眼、18 名兒童的左眼，眼軸縮短 0.05mm 以上。此外，驗光測試也顯示，約有一半兒童近視度數略有改善。

日本尚未批准治療嚴重近視的方法，即使這項研究成果只有輕微改善近視狀況，仍令團隊感到振奮。

這種治療方法在某些國家獲得核准用於治療兒童近視，因此該小組計劃繼續研究一年，持續分析療效和安全性。

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