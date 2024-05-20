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離地球不遠 新研究：銀河系至少7顆恆星被「戴森球」包覆

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖為示意圖，來源：AI 生成）
（首圖為示意圖，來源：AI 生成）

【文‧Emmastein】

擁有「戴森球」技術的文明比地球還要高等，根據一篇新研究，科學家指出銀河系至少有七顆恆星被戴森球包圍，未來利用韋伯太空望遠鏡等強大儀器對這些恆星進行後續觀測，或許有機會找到智慧外星生命跡象。

戴森球（Dyson Sphere）是一種包圍恆星的假想巨大球形結構，用途為捕捉恆星大部分或全部能量輸出，理論認為，這是高等智慧文明對無盡能量需求的技術走向之一，且需卡爾達肖夫指數定義的 II 型文明以上才有建造這種結構的技術。（目前地球技術連 I 型文明都未達標）

雖然科學家還在爭論銀河系是否有文明已先進到足以建造如此龐大結構，但發表在《皇家天文學會月報》的一篇新研究認為，若確實有恆星周圍被戴森球包覆，來自恆星的熱量會導致戴森球升溫、發出過量紅外線輻射（IEE），而人類現有技術能發現這種跡象。

來自瑞典、印度、英國和美國的研究人員們開發出一種特地方法識別戴森球，從 Gaia、2MASS、WISE 等衛星數據中檢查逾 500 萬顆恆星是否存在 IEE 現象，確定七顆有力候選恆星。論文強調，這些恆星全都是 M 型恆星，且皆距離地球 1,000 光年以內。

雖然研究人員也說不能完全排除其他引發 IEE 的解釋，比如系外行星碰撞留下大量碎片，但 M 型矮星碎片盤非常罕見，未來使用韋伯太空望遠鏡對候選恆星進行後續觀測、獲取更準確讀數，也許有機會從這些系統找出智慧外星生命蛛絲馬跡。

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