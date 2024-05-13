專家也錯估形勢 調查：現在想離職者比「大辭職」年代還多
【文‧黃嬿】
生活成本急劇上升，人工智慧進逼與前兩年過度招聘，許多行業員工面臨裁員威脅。經濟學家認為，與兩年前大辭職熱潮相反，現在許多求職者者不高喊薪資福利，只求有份安穩的工作，但一項調查發現，完全錯估勞工心態，今年想辭職的人比大辭職時代更多。
前幾年疫情影響，勞工短缺與各大企業祭出薪資福利誘因，引發大辭職熱潮，2021 年就有約 4,700 萬美國人離職，2022 年「大辭職」高峰期，每月有創紀錄的 450 萬名勞工，約占美國勞動力 3% 辭職。
當經濟逐漸恢復正常，專家保證 2024 年將是「美好居留」之年。連創造「大辭職」一詞的教授也預測，2023 年除夕夜辭職潮會消失，但可能錯估形勢。
LinkedIn 和微軟今年 2、3 月調查 31 國 31,000 人，發現一年內想辭職的比例高達 46%，高於 2021 年 40%。去年底 LinkedIn 美國市場調查發現，約 85% 美國專業人士今年都在找工作。LinkedIn 發現美國每個職位求職申請量激增 14%。
全球 90% 企業都關心員工存留問題，歐洲一半招募經理預測 2024 年員工流動率會增加。LinkedIn 和微軟報告分析，想離職的人突然增加的三個原因是倦怠、缺乏學習機會和 AI。
缺乏新意工作倦怠
微軟工作趨勢指數也顯示，全球 68% 的人工作節奏和工作量遇到困難，46% 精疲力盡。許多員工陷入困境，希望做新事情，得到新學習機會，但一直未實現。
而 AI 崛起威脅著取代勞工，員工比以往更重視學習，如果沒有得到雇主幫助增強 AI 技能，可能就會開始找其他工作。專家建議，雇主提升員工滿意度最好方法就是提供學習幾會。研究顯示，有濃厚學習文化的公司擁有更高的員工保留率、更多的內部流動性和人員進入管理職位。
高收入不代表滿意度
至於今年讓他們想要換工作的動力是經濟強勁。美國經濟避免 2023 年衰退的預測，美國人對自己的職業前景更有信心，但對持續高通膨和當前職位的不滿，增加他們找到更好工作的信心。
Monster 2024 年工作觀察報告， 近一半想今年換工作的勞工表示要更高收入。確實今年跳槽者繼續看到薪資上漲，美國就業數據 ADP 調查顯示，3 月跳槽者的薪資中位數年增幅為 10%，高於六個月前 2.9%。
但換工作可能會後悔。世界大型企業聯合會調查顯示，2022 年換工作者對工作的滿意度低於沒換的人，另外一項調查也發現，當時換工作者有 80% 表示後悔。這兩項調查反應疫情受大幅加薪吸引的人，可能沒有考慮到工作相關的重要事項，「大辭職潮」現在變成「大遺憾」，也證明錢不能解決一切。
- Nearly 50% of people are considering leaving their jobs in 2024—more than during the ‘great resignation’
- Workers are eyeing the exit in 2024 as LinkedIn and Microsoft study warns more people want to quit their jobs now than during the Great Resignation
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