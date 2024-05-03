新階級鬥爭正在成形 研究：千禧世代貧富差距擴大

【文‧黃嬿】

疫情後千禧世代因為資產增值，家庭財富暴增，擺脫十年內兩次經濟衰退的影響，但是最新研究發現，千禧世代之間的貧富差距是任何一代人中最大的，新一波的階級緊張和怨恨正在成形，由於差距過大，因此談論千禧一代的平均財富並沒有特別意義。

千禧世代通常被定義為當今 28~43 歲的世代，他們在金融危機期間成年，住房擁有率較低，債務超過資產，薪資低且不穩定，雙收入家庭形成率較低。但疫情看似改變了這群人的命運，聯準會調查發現，美國 40 歲以下人群的家庭財富比疫情前的水平大增 49%，自 1989 年聯準會首次開始追蹤這項數據以來，年輕家庭還沒有看到這樣的財富成長。

其中出生於 1981~1996 年間的千禧世代的財富在此期間成長一倍。聯準會計算的家庭財富包括股票、銀行帳戶和房地產的價值，減去負債，例如抵押貸款和學生貸款債務。不過，聯準會的數據著眼於平均財富，經濟學家懷疑這些財富是否平均分配。

芝加哥大學研究發現提供一個更清晰的圖像。年長美國人仍然富裕很多，千禧世代在 35 歲時擁有的財富平均比嬰兒潮世代在同一年齡時少 30%，但是排名前 10% 的千禧世代，比同齡嬰兒潮世代的財富高出 20%。

作者表示，千禧世代中前 10% 的人從技術工作的更高回報中受益。整體而言，高地位工作軌蹟的回報正在增加，而低地位工作軌蹟的回報則停滯或下降。

龐大繼承潮來臨

可能還有另一個因素為千禧世代帶來龐大財富，就是遺產。在所謂的「財富大轉移」中，經濟學家預計，從現在到 2045 年，預計約有 84 兆美元將從老一代轉移到年輕一代，其中 16 兆美元將在未來十年發生。大部分預計將流向他們的千禧世代的兒女。瑞銀私人財富管理部門指出，目前世界億萬富翁的平均年齡接近 69 歲，整個轉變或財富交接將開始加速。

富達投資公司的一項研究發現，88% 的美國百萬富翁是白手起家的。現在繼承的財富可能會變得更加普遍，瑞銀的一項研究發現，在去年新誕生的億萬富翁中，繼承財富的人所累積的財富，首次超過白手起家的億萬富翁。

繼承將是世代內貧富差距的轉折點

世代內的差距太大，談論千禧世代的平均財富已經沒有任何意義，更多的人根本沒有多餘財富可以繼承，尤其是那些一邊供養年邁父母、一邊努力建立自己的退休儲蓄的年輕人，他們更擔心，在成年期間一起經歷許多經濟泥沼的千禧世代，隨著繼承財富即將到來，這個差異會讓他們進一步落後。

經濟學家擔憂，千禧世代在社群媒體上展示財富可能會加劇代際階級戰爭，並驅使不富裕的千禧世代過度消費或創造奢侈的生活方式來跟上。永遠趕不上的心理會累積成怨恨，過去所謂的世代衝突正在演變成千禧世代之間的衝突。經濟學家預言，以前千禧世代處於同一個水平上，但隨著父母財力雄厚的人和沒有財力的父母之間的貧富差距越來越明顯，世代團結可能會開始破裂。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】