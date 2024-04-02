人類大腦長大中 研究：緩衝失智症進展 智商卻下降

【文‧黃嬿】

教育發展、生活方式更複雜等因素，現代人大腦比 100 年前更大，科學家認為，大腦變大有助減緩失智症。但大腦變大不代表智商上升，多國研究發現，最年輕世代智商也是這幾代最低。

美國加州大學戴維斯健康中心科學家研究 1930~1970 年代出生者大腦大小，共三千多名參與者，平均年齡為 57 歲。結果發現 1960~1970 年代的 X 世代大腦，比 1928~1945 年沉默世代長大 6.6%。科學家認為，可能是健康、社會、文化和教育等外部因素造成。

這世代大腦體積約 1,400 毫升，但 1930 年代平均為 1,234 毫升。大腦增加最多區域是控制運動活動和感覺訊息的皮質表面積，增加 15%，涉及學習和記憶的區域海馬體也增加 5.7%，白質體積增加近 8%。研究員表示，出生後十年大腦發育，會影響大腦大小和長期健康。

科學家推測，大腦變大可降低癡呆症風險。另一項研究，1970 年代後阿茲海默患者減少 20%，推論失智症特徵是大腦皮質變薄，皮質控制記憶、學習和推理及許多認知過程，故患者大腦逐漸萎縮，所以更大大腦代表更大儲備，可緩衝年齡相關的大腦疾病對晚年的影響。以前研究發現，頭部較大阿茲海默症患者的認知能力更好，支持所謂「大腦儲備假說」。

但神經科學家發現，大腦可讓人們儲存更多終生記憶，但更大大腦容量與智力無關。芬蘭、法國、英國和其他國家研究，都指出大腦雖然長大，但 Z 世代和 Alpha 世代智商至少下降兩個百分點。

人類進入智力遲鈍時代

「弗林效應」是指時間過去，人類智商分數不斷增加，或幾代人智商測驗分數持續向上，約每十年 3 分，但現在出現「逆弗林效應」。2023 年美國研究也指出，美國人智商過去一世紀急劇上升，但現在似乎下降中。

研究千禧世代到嬰兒潮世代，發現所有年齡層智商都在下降，但下降幅度最大是最年輕一群，即使都有大學學歷。下降部分包括語言推理、視覺問題解決和數字測驗等技能，唯空間測驗表現較好。研究員認為社群媒體是主因。

智慧手機和智慧揚聲器、自動化和 AI、Wi-Fi 和社群媒體共同取代大腦的高級功能，做任何事都超級容易，導致人們認知能力變得超級懶惰。尋求節省勞力時，世界可能也降低自己的水準。科學家稱「人們認知能力可能趨穩定，搖搖欲墜進入智力遲鈍的時代」。

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