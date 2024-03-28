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AI可能讓你誤食毒菇 專家：個人專業知識難以取代

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖為示意圖，來源：Flickr/Evgeny CC BY 2.0)
(首圖為示意圖，來源：Flickr/Evgeny CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

沒有手機的時代，人們獲得知識來源不是來自書本就是專家，但是近年來，人們仰賴網路，現在是人工智慧，這種習慣可能會致命。美國非營利組織警告，愛好自然的人對野生菇類興趣增加，經常透過 AI 應用程式識別可食用蕈菇，但使用 AI 識別蘑菇是一項高風險活動，運氣不好可能會致命。

北美有超過 5 千種肉質蕈菇，但其中大多數仍有許多不了解的地方，現在已知 75 種蘑菇是致命或有毒，而 36 種疑似有毒。此外，已知有 40 種生吃有毒，但煮熟後食用是安全的。

現在大約有十幾個蕈菇識別應用程式，其中最強大的應用程式依靠 AI 來識別特定物種。2022 年，一名美國俄亥俄州男子在吃了致命的蕈菇後需要緊急治療，因為一款應用程式認為這些蘑菇是可以食用的，他坦言如果沒有手機，就不會發生這件事。

已經有一些關於蕈菇辨識應用程式準確性的研究，但結果並不令人放心。在野生蕈菇中毒事件增加的推動下，澳洲研究人員在 2022 年研究分析其中三個 AI 應用程式，發現這些工具最多只能在大約 50% 的時間內正確識別野生蕈菇，且可能將有毒蕈菇誤認為是可食用蕈菇。

這幾年 AI 生成的書籍在網路書店上氾濫，包括 AI 生成的蕈菇採集書籍，其中許多包含不正確且可能致命的資訊。2023 8 月，紐約真菌學會在社交媒體發布的一篇文章中警告，請識別並購買知名作者的書籍，不要選擇 AI 生成的書，否則結果可能是生與死的差別。

美國非營利組織 Public Citizen 專家表示，AI 驅動的應用程式可以成為了解植物和動物的強大工具，但這些答案遠遠不夠準確，經驗豐富的當地採摘者知道，在野生蘑菇出現的地點和時間尋找、觀察、聞聞、觸摸，有時甚至品嚐野生蘑菇，是任何其他方法都無法替代的。

多年來，各種網路資源，包括專門的社交媒體，在教育採集者有關蕈菇和避免誤食方面非常有幫助。但隨著 AI 的蓬勃發展，現在人們在識別蕈菇的過程中只諮詢 AI，就像他們在生活的其他方面仰賴 AI 一樣。不幸的是，AI 工具目前還遠不可靠。

專家舉例，對於物種識別 AI 工具而言，放在廚房櫃檯上腐爛的水果，AI 也會辨識為可食用的，腐爛水果可能有毒，因此仍需要人類的判斷。蘑菇只是一個例子，說明過度依賴 AI 技術來獲取真實資訊會如何造成傷害。

報告表示，這些應用程式的行銷方式，用戶可能會認為識別蘑菇並不難，但是無論行銷 AI 技術的企業可能承諾什麼，個人專業知識的自動化目前還不可能，而且實際上可能永遠不會實現。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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