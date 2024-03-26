高溫傷害免疫系統 科學家找到關鍵機制

【文‧黃嬿】

高溫會造成身體一系列熱壓力反應，嚴重可能導致死亡，先前研究預估，到本世紀中葉，與高溫相關的死亡人數可能會增加 4.7 倍。最近科學家發現高溫對人體免疫系統的影響，即使短暫暴露在高溫下，可能引發發炎反應，損害適應性免疫反應，增加人們對傳染源、環境暴露的易感性，並使心血管疾病惡化。

在悶熱的天氣裡走在外面，很容易發現極端高溫會人體健康造成怎樣的直接危害，臨床醫生發現熱浪期間不止中暑、脫水患者增加，急診室中心臟病發作、中風的患者也大增，代表人類身體對熱壓力會出現不良反應。

最近美國心臟協會上發表的研究發現，炎熱天氣與身體免疫反應指標，包括某些血球和發炎指標有關。研究員夏季觀察 624 名年齡 20~70 歲人血液樣本 11 種細胞因子和九種免疫細胞變化，衡量溫度、濕度和風速如何影響人體的指標，再根據體重指數、空氣污染和其他生活方式因素，以及年齡、性別、種族和教育程度調整測量結果後，結果顯示炎熱天氣導致某些細胞激素水平升高，其一是 TNF-α，這是主要發炎標記物之一，在心血管疾病中發揮重要作用。

此外，炎熱天氣與某些類型的白血球，稱為單核細胞的水平較高有關，可能是高溫引起發炎，或促進免疫反應的跡象。高溫也會導致血液發生其他負面變化，例如降低抗感染和淨化血液的白血球，稱為 B 細胞，增加人對感染的敏感性。研究人員對短期暴露在炎熱天氣下的細胞變化程度感到驚訝。

本世紀末每年 900 萬人因高溫死亡

其他科學家估計，到本世紀末將使近三分之一的人類脫離地球的「人類氣候生態位」，高溫帶來的後果是死亡率增加、勞動生產率下降、認知能力下降、學習受損、不良妊娠結果、生育能力下降等。最後結果是作物減產、衝突加劇和傳染病傳播。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會 (IPCC) 報告指出，在高溫室氣體排放情況下，到 2030 年與高溫相關的死亡率將大幅上升，特別是亞洲、北非和中東將受到最嚴重的影響。到本世紀末，在高排放情境下，世界每年可能會出現超過 900 萬人因氣候因素死亡，比今天面臨的任何其他疾病風險因素都要多。

《刺胳針》研究估計，到本世紀中葉，如果不採取行動限制全球暖化的影響，全球熱死亡人數預計將增加 370%。如果進一步推遲將氣溫升高限制在比工業化前水平高 1.5°C 的行動，將對全世界數十億人的健康和生存，以及過去為適應氣候所做的努力造成災難性威脅。