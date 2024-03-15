房價改變中產階級定義 美國小坪數房屋當道

【文‧黃嬿】

台灣房價愈來愈貴，負擔能力危機一年比一年嚴重，建商聲稱適應小家庭趨勢而推出愈來愈小的房，小兩房、1＋1 等房子格局已經逼近鳥居程度。其實這是全球現象，即使過去連窮人都有大房可住的美國，這幾年隨著房價攀升，為了吸引首購族，新住宅面積也正在縮小，去年房屋面積中位數處於 13 年來的最低點。

長期以來，美國房屋的平均面積比其他已開發國家的房屋還要大，疫情初期美國人對房屋空間的胃口更大，許多人搬進郊區的大房子，導致豪宅價格飆升。後來疫情又帶來額外儲蓄，與極低的利率，使許多家庭有能力買房或升級到更大、更昂貴的房產。

這一切都推升房價大漲，過去四年房價中位數大增 28%，達近 418,000 美元，約台幣 1,300 萬元。新房漲更多，去年比一年前上漲 2%，比 2019 年上漲 45% 以上。同時，抵押貸款利率漲一倍，達到近 7%，略低於 11 月達到的 23 年來的高點。高盛明白表示，整體而言美國的住房負擔能力比以往任何時候都低。

原本中產階級負擔得起的社區突然變得高不可攀，可負擔得起的房子又供不應求。錢太少，房子就更小，美國建商開始蓋起所謂的經濟適用住房，去年美國新房面積中位數減少 4% ，至 2,179 平方英尺，約 61 坪，是 2010 年以來的最低數字，小房有助於降低總體成本，同期平均房價下跌 6% 。

美國最大房屋建築商去年賣出 82,000 多套房屋，其中大部分售價低於 40 萬美元，而且多半賣給首次購房者，最小的房子面積約為 900 平方英尺，約 25 坪。建商表示會興建更多小型房屋，以解決市場負擔力問題。

美國人並沒有突然迷戀小房子，只是買不起其他東西

就連銷售平均價格 100 萬美元豪宅的建商也開始興建小住宅，這種「經濟適用型豪華住宅」起價約 40 萬美元，過去一年銷售量增加一倍多，表現優於更貴房產。

現在住房市場兩極化，最富有買家可捧著現金買房，利率對他們沒有任何影響力，但一般人不得不減少預算並縮小房子大小。外媒採訪一名年輕購屋者，她說本來目標是有三間臥室、一個車庫和可養狗的院子，但看了一輪房子後發現，必須目光更小點。

小型經濟適用房已經改變人們對中產階級的看法。在物價漲得離譜的西雅圖地區，更多人住在面積只有 11 坪大的房子裡，這裡並不是極簡主義者和追求簡化生活的唯美主義者所流行的「小房子」的聚落，而是一個保住所有權的機會。

華盛頓智庫兩黨政策中心住房和基礎設施主任說：「對建築商和買家來說，較小房屋當然更便宜，但很難理解這會成為長期趨勢。美國人並沒有突然愛上小房子，只是買不起其他東西。」

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