社群媒體加唯物主義 德國研究稱幸福感螺旋式下降

【文‧黃嬿】

社群媒體多看無益。一項德國研究發現，物質主義價值觀與生活滿意度之間存在負面關係，社群媒體會加強這種副作用，德國心理學家稱具有唯物主義的人如果又對社群媒體成癮，會讓一個人的心理狀態螺旋式下降，走向自我毀滅的道路。

皮尤研究中心數據顯示，美國 69% 的成年人和 81% 的青少年使用社群媒體，愈來愈多人因使用社群媒體而感到焦慮、憂鬱或生病的風險增加。先前研究發現，青少年越早開始使用社群媒體，這些平台對心理健康的影響就越大，尤其是女性。社會心理學家表示，社群媒體具有強化性質，會透過釋放多巴胺來活化大腦的獎勵中心，而社群媒體的設計目的會導致上癮，產生焦慮、憂鬱甚至身體疾病。

德國研究人員發現社群媒體讓人感到不快樂的關鍵在於加強物質主義。研究點出唯物主義的三個核心屬性是，人生價值以「財產累積」為中心目標、幸福的追求就是「獲得」，物質數量代表成功。作者稱唯物主義的存在是對財產和物質事物的積極態度，以及不斷增加它們的願望，自從工業化後這種心理特徵就不斷提高，而社群媒體加強這種物質主義價值觀。

在社群媒體上很容易進行物質比較

物質不只包括奢侈品、汽車，也包含旅行與按讚的追隨者，具有物質主義心態的人總是想要更多，最重要的是，比別人想要更多。為了測量唯物主義與較低的生活滿意度之間的關聯，以及社會比較取向、社交媒體使用，和社交媒體成癮的中介作用，德國波鴻魯爾大學心理學家對 1,230 名參與者進行研究，所有參與者每週至少使用一個社群媒體，參與者表示，他們平均每天在各個平台上花費的時間只有兩個多小時。

研究發現，在社群媒體上很容易進行物質比較，人們透過被動的查看其他用戶發布的內容，導致心理壓力愈來愈大，降低生活滿意度。即使感受不好，偏偏唯物主義和被動使用社群媒體很容易讓人成癮，原因來自害怕錯過的心理，以及對誰會按讚等不可預知的心理因素作祟，反過來又會導致心理健康狀況不佳，讓人愈來愈不快樂。

社群媒體是導致不快樂的墊腳石之一，作者表示，這項研究進一步證明，特別是對於具有高度物質主義心態的人而言，社群媒體的使用與對生活不滿意的風險有關。

這些平台吸引物質主義者，更令人擔憂的是，社群媒體可以觸發和增加物質主義價值觀，作者建議，最好的解決辦法是有意識的知道自己在社群媒體上花費的時間，並減少使用時間。他建議不要完全放棄社群媒體，因為完全戒斷，最後可能會過度補償。

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