藍莓不含藍色色素 為何外觀呈藍黑色？

【文‧Emmastein】

藍莓這種水果不含任何藍色色素，為何外觀呈藍黑色或藍紫色？英國布里斯托大學團隊最近發現祕密不在果肉或果皮，而是藍莓外皮蠟層有種微型結構散射藍光和紫外線，導致藍莓從人眼看來呈藍色。

這項規則適用許多顏色類似的果實，包括西洋李、黑刺李、杜松子。

我們知道藍色在自然界是罕見顏色，很少有天然有機化合物能賦予生物藍色，藍色岩石礦物如藍寶石、青金石同樣難以取得，為什麼藍莓這麼幸運是藍色？

和大多數植物一樣，藍莓表面有層薄蠟是防水、防感染保護層，布里斯托大學研究員 Rox Middleton 團隊於是懷疑藍色原因一定來自水果外部。

團隊取出僅兩微米厚的蠟層並在一塊紙板上重新結晶，製出具藍莓顏色的超薄結晶塗層，仔細觀察發現晶體結構隨機分佈散射藍色和紫外線，表明藍莓之所以呈藍黑色，是因蠟層內這種散射藍光和紫外線的微型結構。

藍莓這種紫外線反射良好的藍色塗層，為生物相容性藍色塗料、著色劑開闢全新用途，團隊希望找到更簡單方法提取以加入人工工程材料。

新論文發表在《科學前緣》（Science Advances）期刊。

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