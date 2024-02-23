不是後天造成 史丹佛：男女大腦有先天差異

【文‧黃嬿】

先前科學家都認為，男女認知與行為差異是後天影響而非先天不同。史丹佛科學家首次突破性研究證明，男性和女性大腦運作方式有生物性差異，直指性別是人類大腦組織的強力決定因素，確實對人們思考和行為產生影響。

男性和女性染色體會釋放特定性別荷爾蒙，特別是早期發育、青春期和老化過程。女性和男性表現也有明顯差異，平均而言，女性閱讀理解和寫作能力往往更好，且有良好長期記憶力，男性似乎有更強視覺和空間意識，以及更好工作記憶。

原本科學家和社會學家都認為，社會應為男性和女性大腦差異負責，從來沒有任何明確科學證據證明男性和女性大腦有差異，但史丹佛大學科學家根據大腦「熱點」區域活動區分性別，證實男女大腦先天不同。

研究團隊使用 AI 模型，透過觀看兩性工作大腦的核磁共振掃描數據找出可解釋的差異，隨著時間累積，模型開始發現人類忽略的細微差異。研究員掃描腦部約 1,500 次後測試模型時，能以超過 90% 的正確率判斷大腦是女性還是男性。

不同區域如大腦預設模式網路，是管理自我的神經中心，掌握內省和檢索個人記憶。還有邊緣系統，支援多種功能例如情緒、行為及長期記憶構，另一個區域是紋狀體，掌管習慣形成和獎勵。研究作者史丹佛大學精神病學和行為科學教授表示，這些關鍵大腦區域的大腦活動模式差異，可能會影響男性和女性如何看待自己、與他人互動及回憶經驗。

由於性別不同大腦功能特徵明顯影響行為，研究小組想知道是否可以創建另一個模型，根據女性和男性不同功能特徵，預測參與者某些認知任務表現。性別認知能力模型一是可有效預測男性認知表現，但不能預測女性認知表現，另一模型可預測女性認知表現，但不能預測男性認知表現。

許多常見的神經系統疾病有明顯的兩性差異，如女性罹患臨床憂鬱症的可能性是男性的兩倍，而男性則更容易出現藥物和酒精依賴以及閱讀障礙。研究中發現的大腦區域通常與神經系統疾病有關，了解兩性的大腦差異，是深入了解精神和神經疾病中性別特異性脆弱性的關鍵一步。研究刊登於《美國國家科學院院刊》。

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