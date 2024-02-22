AI女友不是終點 業者：激發年輕人渴望真實浪漫關係

【文‧黃嬿】

由於經濟壓力與宅生活，日本結婚人數創 90 年來新低，不到 50 萬對新婚夫妻，沒有結婚就沒有孩子，日本政府甚至介入交友服務，引進 AI 技術擴大配對範圍。然而日本最大約會平台創辦人認為，真正問題恐怕不在找不到對象，而是年輕人失去浪漫想像，現在要透過 AI 女友重建年輕人對親密關係的美好期望。

由於擔心出生率下降和人口老化，截至去年 3 月底，日本 47 個都道府縣中有 31 個都提供 AI 婚介服務，東京都政府 12 月也增加這項服務。政府引介的配對平台利用更多數據配對，可以擴大人們的視野，不再僅限於學歷與年齡等基本條件。婚姻支持中心專家表示，年輕人傾向於把事情留給別人來做，利用大數據來推薦伴侶可以幫助年輕人認識更多人。

然而，不婚的原因可能不只是找不到適合對象。Tapple 在日本擁有超過 1,900 萬會員，是日本最大約會應用程式，注意到年輕人不再積極追求浪漫和婚姻。

Tapple 原本約會應用程式添加 AI 伴侶服務，稱為 Koi Suru AI，意思是「戀愛 AI」，用戶可與一位名叫 AI 的 22 歲女性聊天，她的回覆是使用 AI 技術生成，聊得愈多，虛擬女友就會記住用戶的興趣和生活方式，隨著關係發展而產生更多深入交談。虛擬女友的性格也會依據與用戶溝通的程度，以及與用戶關係的變化而改變，發展出「純潔」、「傲嬌」、「公主」和「孤獨」等性格。

Tapple 打造虛擬女友的目的不是順應年輕男性愈來愈宅的偏好，而是想要激發他們與真人約會的渴望。Tapple 的說法是，「增加日本的浪漫總量」將有助於緩解該國的少子化問題。換句話說，Tapple 希望 Koi Suru AI 能夠成為幸福、穩定關係感覺的開胃菜，透過這種好的印象，玩家會想要嘗試人與人之間的浪漫關係，繼而使用 Tapple 真人約會應用程式。Tapple 也能夠透過虛擬女友服務收集更多用戶數據，提供更精準的配對結果。

恐美化真實人際關係

伴侶機器人使用大量訓練資料來模仿人類語言，還具有語音通話、圖片交換和更多情感交流等功能，使它們能夠與螢幕另一邊的人類建立更深層的聯繫，可以讓人們獲得在現實生活中缺乏的安慰和支持，讓人體驗到大量浪漫的感覺。

其他專家擔心 AI 關係可能會取代一些人際關係，且用戶會習慣虛擬伴侶的宜人性格，導致不切實際的期望，反而帶來更大的生存威脅。美國維吉尼亞大學商業道德教授表示，「做為個人，你沒有學會處理人類自誕生以來就需要學會處理的基本事情，即如何處理衝突，如何與與我們不同的人相處。」

AI 伴侶的長期影響還不清楚，但史丹佛大學研究人員最近研究顯示，使用一款 2017 年開發的生成式 AI 聊天機器人行動應用程式 Replika 的一千名用戶當中，只有一小部分人表示虛擬女友取代他們的人際互動，但大約三倍的人表示它刺激這些關係的渴望。Replika 也認為他們的目標不是取代真實人際關係，而是「用 AI 消除浪漫關係的污名」。

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