在太空吃生菜不是好選擇 恐面臨潛在健康風險

【文‧Emmastein】

比起肉類，生菜更好種植也更方便料理，然而這種普遍性對太空人來說可能不是好選擇。美國德拉瓦大學團隊最新研究發現，在失重環境種植的植物較「脆弱」，比地球上生長的菜更易受到大腸桿菌、沙門氏菌等細菌感染。

國際太空站（ISS）相當熱衷於生菜種植實驗，太空人會在名為 Veggie 的太空花園悉心照料綠葉蔬菜，為太空脫水包裝食品提供另一道健康、新鮮替代品。

然而一項新研究警告，太空生菜正使太空人面臨潛在健康風險。

植物根具有向地性（Root Gravitropism），因為覆蓋於根部尖端的根冠有重力感應作用，促使根部朝重力方向生長（向下），植物本身則沿著與重力方向相反的方向生長（向上）。

但當德拉瓦大學研究人員在模擬失重環境的設備種植植物，發現植物感知重力的能力被混淆，不知哪個方向是上是下，從而導致它們對壓力源（比如細菌）的防禦能力降低，最終就算細菌存在，植物仍打開氣孔進行呼吸作用，使得沙門氏菌、大腸桿菌等細菌更容易侵入葉子組織。

先前有研究分析 2014～2016 年間國際太空站種植的第一批生菜，就曾發現這些生菜營養成分雖然與地球種植的品種相當，但細菌含量似乎更高，現在新研究進一步揭露細節。

▲ 研究發現，在太空生長的植物更容易被細菌感染。（Source：德拉瓦大學）

儘管 Veggie 花園已做許多努力抵消微重力環境對植物的影響，但國際太空站是個封閉系統，居住著一群太空人，而只要有人類的地方，就可能存在感染附近植物的病原體。

為了降低太空人咀嚼生菜後的細菌感染風險，研究人員建議調整植物基因，防止它們在太空大開氣孔呼吸。

雖然生菜是重要營養來源，但我們肯定不希望未來太空人執行月球、火星長期任務失敗，是因為吃了生菜。

新論文發表在《科學報告》與《npj Microgravity》期刊。

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