一瓶水要價數百美元 水包裝成精品瞄準富人市場
【文‧黃嬿】
暖化下的氣候愈來愈極端，不是極為乾燥，就是暴雨淹水，過去幾年的極端高溫，已經在全世界許多地方造成含水層和水井乾涸，在旱期時常上演水資源爭奪的衝突。但在光譜的另一端，世界特權階層開始追逐奢華水，豪華酒店、餐廳和最富有的家庭願意為一瓶所謂的好水花費上百美元。
全世界的富裕階層，現在像喝葡萄酒一樣在品嚐全世界最乾淨的水源。這種「好水」可能來自夏威夷的火山岩、挪威冰川融化的冰山或塔斯馬尼亞的晨霧水滴。由全球小型瓶裝商和分銷商組成的聯盟優質水協會 (Fine Water Society) 宣導奢華水的價值，稱應該使用高腳杯、在合適的溫度下飲用，或與食物搭配，用水慶祝紀念日等等。該協會還協助一些國家的頂級餐廳設計專門搭配菜單的水單。
優質水協會每年在世界各地舉辦品水大會，展示一些最稀有的，通常裝在具有收藏價值的玻璃瓶中，每瓶售價數百美元的水，評審會比較總溶解固體或 TDS 數值，TDS 低的水更像是尚未接觸地球的雨水。TDS 高的水，例如來自法國和加泰隆尼亞溫泉的 Vichy 礦泉水，就含有豐富的礦物質，可能包括鈣、鎂、鉀或鈉等。今年各類別的冠軍，從純淨水到氣泡水，從超低礦物質含量到高礦物質含量，均來自奧地利、紐西蘭、巴拿馬、斯堪的納維亞半島等地區。
不丹的水也愈來愈受印度富豪歡迎，看準印度崛起的富裕階層，荷蘭頂級水製造商 Veen 在不丹擁有水工廠，現在該公司每個月向印度出口約 24 萬瓶水，一瓶售價 6 美元，Veen 甚至有印度第一位認證的侍水師，一些富裕家庭每週都會收到 Veen 的水，富人買的水量被笑稱可以拿來泡澡。
隨著全球貧富差距擴大，富人愈富，市場報告預測，未來幾年全球對優質水的需求將會更大。然而富人享受奢侈水的同時，世界上更多人在搶奪淡水。據聯合國稱，到 2022 年，仍有 22 億人口缺乏安全管理的飲用水，其中 7.03 億人口甚至沒有基本供水服務。
對付得起的人而言，買奢侈水只是一種炫耀金錢的符號，他們根本分不出一瓶幾百美元的水與一瓶一美元的水到底差在哪。許多人不同意基本民生用水被貨幣化，很多人批評，世界上很多人無水可用，將水變成一種商品，讓人花費數百美元購買一瓶水是不道德的。外媒採訪一名印度工薪階級婦女稱，每天都在擔心沒有足夠水可供孩子洗澡，很難想像有人會花一天的薪水去買一瓶好水。
- Luxury water: Inside the companies going to the ends of the Earth for their rich customers
- Di growing trend of luxury water wey rich pipo dey buy for hundreds of dollars
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