快訊

國民黨中常委將改選！今公布候選人名單 首度破天荒出現「這情況」

鐵窗度過272天獲假釋！陳致中獄中表現良好 受刑人衣物他洗的

一瓶水要價數百美元 水包裝成精品瞄準富人市場

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：pixabay)
(首圖來源：pixabay)

【文‧黃嬿】

暖化下的氣候愈來愈極端，不是極為乾燥，就是暴雨淹水，過去幾年的極端高溫，已經在全世界許多地方造成含水層和水井乾涸，在旱期時常上演水資源爭奪的衝突。但在光譜的另一端，世界特權階層開始追逐奢華水，豪華酒店、餐廳和最富有的家庭願意為一瓶所謂的好水花費上百美元。

全世界的富裕階層，現在像喝葡萄酒一樣在品嚐全世界最乾淨的水源。這種「好水」可能來自夏威夷的火山岩、挪威冰川融化的冰山或塔斯馬尼亞的晨霧水滴。由全球小型瓶裝商和分銷商組成的聯盟優質水協會 (Fine Water Society) 宣導奢華水的價值，稱應該使用高腳杯、在合適的溫度下飲用，或與食物搭配，用水慶祝紀念日等等。該協會還協助一些國家的頂級餐廳設計專門搭配菜單的水單。

優質水協會每年在世界各地舉辦品水大會，展示一些最稀有的，通常裝在具有收藏價值的玻璃瓶中，每瓶售價數百美元的水，評審會比較總溶解固體或 TDS 數值，TDS 低的水更像是尚未接觸地球的雨水。TDS 高的水，例如來自法國和加泰隆尼亞溫泉的 Vichy 礦泉水，就含有豐富的礦物質，可能包括鈣、鎂、鉀或鈉等。今年各類別的冠軍，從純淨水到氣泡水，從超低礦物質含量到高礦物質含量，均來自奧地利、紐西蘭、巴拿馬、斯堪的納維亞半島等地區。

不丹的水也愈來愈受印度富豪歡迎，看準印度崛起的富裕階層，荷蘭頂級水製造商 Veen 在不丹擁有水工廠，現在該公司每個月向印度出口約 24 萬瓶水，一瓶售價 6 美元，Veen 甚至有印度第一位認證的侍水師，一些富裕家庭每週都會收到 Veen 的水，富人買的水量被笑稱可以拿來泡澡。

隨著全球貧富差距擴大，富人愈富，市場報告預測，未來幾年全球對優質水的需求將會更大。然而富人享受奢侈水的同時，世界上更多人在搶奪淡水。據聯合國稱，到 2022 年，仍有 22 億人口缺乏安全管理的飲用水，其中 7.03 億人口甚至沒有基本供水服務。

對付得起的人而言，買奢侈水只是一種炫耀金錢的符號，他們根本分不出一瓶幾百美元的水與一瓶一美元的水到底差在哪。許多人不同意基本民生用水被貨幣化，很多人批評，世界上很多人無水可用，將水變成一種商品，讓人花費數百美元購買一瓶水是不道德的。外媒採訪一名印度工薪階級婦女稱，每天都在擔心沒有足夠水可供孩子洗澡，很難想像有人會花一天的薪水去買一瓶好水。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

現觀科1月營收月減48%

外資買亞股 最愛南韓

下令印度撤軍後 馬爾地夫親陸總統矢言強化國軍

讓「印度離開」 馬爾地夫總統：已與新德里達成協議撤離印度軍人

相關新聞

一瓶水要價數百美元 水包裝成精品瞄準富人市場

暖化下的氣候愈來愈極端，不是極為乾燥，就是暴雨淹水，過去幾年的極端高溫，已經在全世界許多地方造成含水層和水井乾涸，在旱期時常上演水資源爭奪的衝突。但在光譜的另一端，世界特權階層開始追逐奢華水，豪華酒店、餐廳和最富有的家庭願意為一瓶所謂的好水花費上百美元。

迫於物價壓力 Z世代上班族多重就業成趨勢

年輕世代工作觀念與上世代有很大的差異，他們要求更多報酬，以及自主性與彈性，由於期望差距，Z 世代與千禧世代勞動力流行消極的工作態度，包括安靜辭職、拿多少錢做多少事、週一降低工作標準等等，但年輕世代其實日子並不好過，為了在高物價時代下生活，愈來愈多人開始「多重就業」。

社群傳染「金錢畸形症」 調查：年輕人癡迷致富遠超過上世代

街上名車馳騁街頭，社群媒體上朋友炫耀著物質生活，一個人很難不受這樣的金錢至上價值觀影響。一項新調查顯示，年輕人正在患上一種「痴迷」於追求上流生活的病兆，專家認為，這是社群媒體造成的 Z 世代金錢畸形症。

如何避免被AI取代 專家：增強溝通與擁抱 AI 工具

前兩年，科技業因為誤判形勢而大舉裁員，今年，是為了 AI 而裁員。專家認為，裁員可能成為矽谷向 AI 轉型的新常態，其他產業也會陸續接收 AI 衝擊波，引發大範圍的人力資源變動。

寒冬對電動車不利 但充電站的麻煩在夏天

寒冷的冬天對電動車和鋰電池來說是一大挑戰，國外有些車主拋錨，有些充電站無法順利運作，但專家表示，和冬天相比，夏天才是真正的考驗。

2050年前稀土哪裡來？研究：做好回收就夠了

稀土金屬是現代人生活依賴的關鍵材料，但是一個巨大的供應來源被嚴重忽視，且就在人們的家裡。中國和荷蘭研究人員新研究估計，重複使用或回收舊手機、硬碟、電動馬達和渦輪發動機中的稀土金屬，到 2050 年可以滿足美國、中國和歐洲 40% 的金屬需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。