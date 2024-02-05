迫於物價壓力 Z世代上班族多重就業成趨勢

【文‧黃嬿】

年輕世代工作觀念與上世代有很大的差異，他們要求更多報酬，以及自主性與彈性，由於期望差距，Z 世代與千禧世代勞動力流行消極的工作態度，包括安靜辭職、拿多少錢做多少事、週一降低工作標準等等，但年輕世代其實日子並不好過，為了在高物價時代下生活，愈來愈多人開始「多重就業」。

過去人們進入職場後，通常嚮往的是終身職業，在同一家公司中轉換跑道，培訓新技能，在公司退休。但能夠提供這種安穩生活的企業愈來愈少見。為了賺更多錢過上理想生活，同時應對工作不穩定的風險，現在愈來愈多人身兼多職。

這裡所謂的身兼多職，不是單純的到處打零工，譬如白天在餐廳打工晚上送外送而已，而是有正職的高技術含量勞工晚上打另一份工。如一位朋友白天正職是衛浴設備大廠的員工，下班後成為水電師傅，晚上五點到八點時段替另一家家具大廠提供客戶燈具安裝服務，他直言努力工作只是為了想多存錢買房子。還有新建社區的晚班警衛，白天竟然是台北某大學助教。

這已經是全球趨勢。美國調查分析超過 12 萬名輪班工人的數據，發現多重就業變得越來越普遍，2021 年到 2023 年，多種輪班工人數量增加一倍以上。調查發現，五分之一的 Z 世代勞工從事多種職業。

為維持生計而苦苦掙扎的表現

專家說得好聽，稱兩份以上工作體現年輕一代追求多樣化、靈活和多方面的工作和職業發展，將其視為探索不同職業道路和發展新技能的機會，因為在從事不同工作的過程中，可以幫助他們做出更明智的職業決策，更了解自己喜歡做什麼和擅長什麼。

但若能有健全的培訓資源，順暢的晉升管道，以及安穩的收入，誰不想在一家公司做到退休。身兼多職的真正原因，可能還是生活壓力。房價與超市物價已經漲到可怕的水平，有錢就賺，是這一代年輕人為維持生計而苦苦掙扎的表現。

Z 世代與千禧世代勞工比其他世代更加認為薪資跟不上通貨膨漲。專家分析，生活成本、住房負擔能力和其他財務壓力，可能使年輕人有必要從事多種工作來滿足他們的財務需求。多種就業可以讓人們實現收入多元化，減少對單一雇主的依賴。

經歷過金融危機、疫情經濟危機以及疫情後突然的招聘又裁員，年輕世代不再像前幾代人那樣看待工作保障，他們也不以同樣的方式對雇主忠誠。因此，Z 世代和千禧世代更優先考慮財務安全，而不是將自己束縛於一個雇主，選擇多重就業其實是時代的悲歌。

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