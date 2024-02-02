社群傳染「金錢畸形症」 調查：年輕人癡迷致富遠超過上世代

【文‧黃嬿】

街上名車馳騁街頭，社群媒體上朋友炫耀著物質生活，一個人很難不受這樣的金錢至上價值觀影響。一項新調查顯示，年輕人正在患上一種「痴迷」於追求上流生活的病兆，專家認為，這是社群媒體造成的 Z 世代金錢畸形症。

去年一篇調查發現，美國年收入至少為 175,000 美元的人，已經是納稅人前 10% 之列，其中卻有四分之一的人形容自己「非常窮」、「窮」或「過得去，但生活很緊張」，當時專家就稱他們也可能患有「金錢畸形症」。

金錢畸形症是一種人對自己的錢的自我認知與現實不符的狀態，這種心態可能會導致人們做出糟糕的財務和個人決定，譬如繼續從事自己討厭的工作、優先考慮工作而不是與家人共度美好時光，或者延後追求更大的職業抱負，例如創業，因為他們認為自己需要先變得更有錢，它還可能導致持續的過度壓力。

雖然金錢畸形會影響任何一代人，但今天的年輕世代可能比其他人更能感受到這一點。另一項調查發現，千禧世代認為他們需要 52.5 萬美元的年薪才能幸福，是其他世代的四倍，反應現代社會下扭曲的金錢價值觀。

近五成年輕世代痴迷致富

Z 世代也是一樣。一項由 Qualtrics 代表 Intuit Credit Karma 於 2023 年 12 月進行的調查發現，44% 的 Z 世代和 46% 的千禧世代表示，他們「痴迷於致富的想法」，而所有美國人的這一比例為 27%，X 世代的比例為 25%，59 歲或以上的受訪者中只有 14% 的人這樣想。

金錢畸形現象十分普遍，許多人在不知不覺中遭受這種困擾，甚至不知道它是什麼。調查還發現 59% 的千禧世代和 48% 的 Z 世代感覺自己的財務目標落後。

理財專家分析這項調查指出，千禧世代和 Z 世代是第一批在社交媒體和 YouTube 等網站上長大的成年人，他們一天 24 小時無意識地被賣給這些頻道，而社交媒體讓 22 歲的孩子相信，他們應該去南義海岸度假、享受 LV 包和高檔廚房設備，這是他們應得的。

社群影響者扭曲金錢價值觀

雖然渴望達到某種社會地位並不是什麼新鮮事，但「影響者」的崛起導致年輕一代渴望這些社群媒體明星在生活方式和財務方面擁有的那種自由，年輕一代也不想像他們的父母和祖父母那樣辛苦工作一輩子。

然而，Z 世代想要自由，代表必須賺很多錢。隨著社群媒體明星的出現，自由對這一代來說似乎更加切實，導致這一代人的金錢畸形。此外，他們也更早就開始投資，也讓他們相信自己可以在沒有長輩經驗的情況下積累財富。專家認為，社群媒體影響者的奢華生活方式，已經導致年輕一代在「擁有財富和擁有物質」之間出現「嚴重脫節」。

在這股致富當道下，社群媒體上也出現反聲浪，「大聲省錢」(Loud budgeting) 趨勢在 TikTok 等平台上愈演愈烈，代表人們也渴望擺脫金錢畸形的束縛，並超越物質基準重新定義成功。但是，這場運動可能無法引起社會對金融價值的重新評估，可能只是面對無情社交媒體壓力的暫時緩解。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】