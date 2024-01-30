寒冬對電動車不利 但充電站的麻煩在夏天

【文‧Chen Kobe】

寒冷的冬天對電動車和鋰電池來說是一大挑戰，國外有些車主拋錨，有些充電站無法順利運作，但專家表示，和冬天相比，夏天才是真正的考驗。

上個星期美國芝加哥遭遇寒流，有部分電動車主因為無法充電而必須找拖車幫忙，問題不僅出在車輛本身，有許多充電樁也因為零度以下的低溫導致故障，而引起討論。我們都知道嚴寒對電動車不太友善，不過充電樁專家認為，他們最擔心的其實是夏天。

儘管美國去年賣出了 120 萬輛電動車，只要在寒冬中有 10 輛車無法充電，就足以成為新聞頭條。台灣也不例外，這個星期就有特斯拉車主上山追雪，被新聞寫成「充電焦慮」，事實上他不僅一路順利，在下山途中還反而回充增加了 1% 電量。

「熱絕對比冷更糟糕」，來自紐約的共乘平台 Revel 主管 Tobias Lescht 表示，他們除了提供電動車共乘，也有自建的快速充電站，他表示「高溫」是充電的大敵，電動車充電過程就會產生高溫，當氣溫越高，充電效率會越低，並增加電流耗損，帶來巨大的營運風險。

相反地，低溫通常只會影響電池充放電效率，用最糟的情況來說，至少充電站不會燒起來。「低溫導致充電站故障通常不是因為電，而是冷卻液」，Lescht 推測，最近發生的故障事件，有可能是因為充電樁為了在更大電流下工作，使用了液冷系統，而這些系統內的冷卻液因為某些原因冰凍，導致系統故障。

第三方充電業者 Flo 則表示，溫度管理是充電業者的頭號敵人，為了確保氣冷、水冷系統都能正常運作，他們在快充站裡至少安裝了 400 個感測器，不僅偵測溫度，還要偵測拉力、壓力和異物，以此確保充電站能夠順利運作。在他們使用量最高的紐約市區，Flo 可以維持 99% 的充電樁妥善率。

數據也顯示，2024 年 1 月的溫度並沒有特別寒冷，甚至是一個暖冬，而 2024 年夏天的溫度有可能會再次破紀錄，那才是電動車主和充電業者最該擔心的問題。

順便說個題外話，這裡指的低溫通常是指攝氏零下，大部分歐洲車廠的電動車工作溫度可以到零下 20 度，少部分甚至宣稱在零下 20 度時，電量依然可以維持 90%，如果聽到台灣的朋友跟你說電動車太冷不能開，請給他一個溫暖的微笑。

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