小家庭的好處 研究：手足愈多幸福感愈低

【文‧黃嬿】

現代人不是不婚不生，即使願意生也不敢多生，小家庭是多數已開發國家趨勢，社會學家愈來愈熱衷研究小家庭的特徵，包括兄弟姊妹對心理健康和其他社會面向的影響。最新針對青少年的研究發現，若兄弟姊妹越多，他們的幸福感就越差。

一項針對美國和中國中學生的研究發現，來自大家庭的中學生心理健康狀況略差於來自小家庭的學生。研究人員詢問美國 9,100 名和中國 9,400 名平均年齡為 14 歲的學生，請他們評估心理健康狀況，但具體問題因國家而異。研究人員分享的數據顯示，超過三分之一的中國參與者是獨生子女，而美國青少年的比例僅為 12.6%。

結果發現，在中國，沒有兄弟姊妹的青少年心理健康狀況最好。在美國，沒有兄弟姊妹或只有一個兄弟姊妹的青少年心理健康狀況也比大家庭孩子更好。整體而言，青少年的兄弟姊妹越多，心理健康狀況就越差，且與兄弟姊妹年齡差距較小影響更大。

研究發現，青少年的兄弟姊妹越多，他們就越有可能感到憂鬱、焦慮和自卑。兄弟姊妹較多的美國青少年更有可能同意諸如「我有時確實覺得自己很沒用」和「有時候我覺得自己一點都不好」等問題。

擁有兄弟姊妹還是可能帶來積極的影響

作者表示，這些發現符合「資源稀釋」的解釋，由於年齡相近的孩子會爭奪相同類型的父母資源，因此年齡差距愈小的兄弟姊妹產生的心理負面影響最大。

除了這個解釋之外，也可能與家庭經濟狀況有關，在美國和中國，具有最大社會經濟優勢的兒童心理健康狀況最好，在美國，有一、兩個孩子的家庭社會經濟狀況較好，在中國則是獨生子女家庭。

雖然這項研究發現兄弟姊妹對心理健康的影響比較負面，但先前的研究發現是擁有兄弟姊妹可能會帶來積極的影響，譬如兄弟姊妹更多與幼兒園學生社交技能較好，以及成年期好較低的離婚可能性有關，原因是他們可能從小就培養人際關係技巧，他們更有能力維持親密關係，當時研究發現，一個人每多一個兄弟姊妹，離婚的可能性就會降低 2%。

不僅是兄弟姊妹的數量，該研究也承認其他因素也會影響心理健康，譬如高品質的兄弟姊妹關係可能對心理健康產生積極影響，抵銷手足多帶來的壓力。此外，父母的教養方式也不可忽略，先前研究指向權威性的教養方式，即父母對孩子高要求但以溫暖方式互動，孩子的心理健康狀態最好。

現在無論是中國還是美國，生育率都在穩步下降，家庭規模變小是長期趨勢，因此研究人員表示，了解成長過程中兄弟姊妹較少、甚至沒有手足的後果，是一個日益重要的社會問題。研究刊登於《家庭問題期刊》(Journal of Family Issues)。

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