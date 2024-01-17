不是窮人就是移民 一國通膨失控的下場

【文‧黃嬿】

委內瑞拉曾經是南美洲最富有國家，但 2006 年美國制裁，2013 年油價暴跌、經濟管理不善和腐敗導致國家經濟崩潰，現在是世界通膨漲幅最劇烈國家之一，一篇文章告訴我們當國家治理不善、通膨暴漲時，人民會過著什麼日子。

2023 年委內瑞拉物價上漲 193%，2022 年通膨率為 186%。早在 2017 年委內瑞拉通膨就已失控，較前一年漲四倍多。那年後因委內瑞拉經濟崩潰，只能透過估計計算通貨膨脹率，外界估算 2019~2021 年委國通膨率都是四位數上漲。

委內瑞拉惡性通貨膨脹很大程度是政府過度印鈔、行政無能，以及私人企業經營不善。1970 年代通膨率季比個位數，經濟高速成長，委內瑞拉人並不真正知道什麼是通貨膨脹。1990 年代左右，隨著政府腐敗與民主制度瓦解，經濟衰退，1996 年，私人銀行業發生嚴重金融危機，導致平均月通膨率超過 100%，人民開始忍受高物價時代。2006 年美國制裁委內瑞拉，造成更嚴重經濟困難和人道主義災難。

▲ 1985 年至今委內瑞拉通膨率。(Source：Statista)

2013 年缺乏經驗且激進的現任總統馬杜羅 (Nicolás Maduro) 上台，經濟危機摧毀工資和社會保障，系統性貪腐猖獗。政府嚴厲控制私人企業、無政府主義加薪、激進國有化政策，以及不斷質疑私有財產合法性，加劇經濟崩潰。馬杜羅政府維持貨幣外匯管制，導致國有石油公司破產。

月薪買不起基本食物

疫情三年全球通膨壓力更讓物價無止盡噴漲。外媒當地採訪發現，牛奶價格 3~4 美元，一公升食用油約 4 美元，等於公務員最低月薪。

這經濟狀況促成的不是貧窮就是移民。綜合各國數據，770 萬委內瑞拉人離開母國，約占總人口四分之一，超過 650 萬人住在拉丁美洲和加勒比海國家。仍有很多人無法離開，一名護士接受訪問時表示，她的許多同事因工資低離開委內瑞拉，她也想過要離開，但又擔心家人，選擇留下來就得多找工作，出去賣菜、賣牛奶。另一名飯店老闆說，無法靠一份工作過活，他將貨車賣了，買一口土地養羊出售，養兔子供家庭食用，直言養兔子比養雞便宜。

國家退休金每月僅 4 美元，高齡者也無法退休。另一名 75 歲的受訪者說，他無法不工作，因退休金不足以支付家庭基本開銷，他以前每年都會去度假，現在沒有經濟能力享受任何樂趣，退休是遙遠的夢想。

美國停止制裁是唯一希望

美國去年 10 月停止制裁成為一線生機。去年 9 月約 5 萬名委內瑞拉人抵達美墨邊境，人數創歷史新高，非法移民壓力加上俄烏戰爭與以巴衝突讓美國重新注目委內瑞拉石油儲量，拜登政府宣布取消多年委內瑞拉石油、銀行和採礦業幾乎所有限制。

拜登政府去年批准美國石油巨頭雪佛龍重返委內瑞拉，現在每天有十萬桶石油運往美國。委內瑞拉政府債券二級交易禁令也取消，價格開始飆升。委國國營礦業公司不再列入黑名單，現在只剩馬杜羅和其他 110 多人等個人制裁禁令。

去年底物價上漲趨勢也大幅放緩，委內瑞拉央行表示 12 月物價上漲 3.9% ，11 月上漲 1.9% ，是幾個月以來最低。前述 75 歲長者表示，現在只希望美國今年委內瑞拉總統大選前放鬆制裁，解除多年經濟壓力，相信隨著石油投資增加，委國經濟能真正復甦。

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