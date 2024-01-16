如何在視訊會議時看起來更專業？背景加一點綠色植物跟書櫃

【文‧Daisy Chuang】

視訊會議的背景要怎麼挑選，才能讓自己看起來更值得信賴？英國研究指出，如果背景有植物跟書櫃的話，可以帶來正面效果，但如果是客廳、或是各色鮮明場所的背景，可能就會被扣分了。

COVID-19 疫情期間的遠端工作、居家上班需求，讓各種線上視訊會議軟體興起，以安全遠距方式與他人溝通合作，疫情後有些企業也延續這樣的工作模式，因此也有許多學者，開始研究視訊會議的虛擬背景，如何影響我們的形象。

如果家裡太亂又突然開視訊會議，這時候就顯得虛擬背景的重要性。不少家居廠商與藝文博物館都有推出特色視訊會議背景桌布工程免費下載，從無印良品、IKEA 居家空間，到兩廳院、各國的美術館、動畫影劇背景都有，可以隨心情與場合切換。

過去有研究指出，視訊會議中，背景比服裝選擇更重要，且相較於只是單純的一面白牆背景，在實際房間與人通話，可信度、真實性和專業印象提高 50% 以上；另一項研究則顯示，臥室被認為是不太專業的場所。

第一印象就是與會者背後的東西

為了進一步研究背景對專業形象的影響，英國杜倫大學團隊收集多張模擬 Zoom 視訊通話的照片，照片中的男女們在各種背景前微笑或是面無表情，研究人員邀請 167 名參與者對這些人的能力和可信度評分。

研究指出，背景中有植栽或書櫃的話會有正面加分效果，相反在客廳環境或較為新奇背景，就會有負面影響，模糊背景則介於兩者之間，而無論背景為何，女性普遍被認為較有能力跟值得信賴。而俗話說笑臉迎人是個好習慣，研究人員發現，整體來說，微笑被認為較有能力。

雖然說為了讓會議或面試順利，我們都會花費大量的時間與精力做準備資料與練習，但網路攝影機最先捕捉到的是參與者背後的東西，這也是第一印象。

研究顯示，只要微微的調整背景，就能在視訊會議中讓人留下不錯的印象，像是放些盆栽、轉動一下桌子讓書櫃露出來。這樣一來或許能看起來更清新知性一點點，如果沒有辦法控制環境因素，那就微笑吧。

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