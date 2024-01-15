2023雖是史上最熱年 科學家：可能是現代人餘生最冷年

【文‧黃嬿】

歐洲氣候機構哥白尼發布最新數據，2023 年地球溫度上升攝氏 1.48 度，大幅超過史上最熱年份紀錄，也逼近 2015 年巴黎協議訂下的 1.5°C 目標。科學家警告，現在的氣候比人類文明發展時的涼爽氣候要熱得多，地球只會愈來愈熱，2023 年可能是這代人這輩子最寒冷的一年。

今年氣候災難已經讓人感到恐懼，如加拿大大火導致全球野火碳排放量增加 30%，摧毀非洲之角的長期乾旱、利比亞的暴雨摧毀水壩導致數千人死亡，當然還有宛如電影情節的夏威夷茂宜島火災。

哥白尼報告顯示，2023 年平均氣溫比上一個創紀錄年份 2016 年高 0.17°C。由於 2024 年 1 月的氣溫仍然很高，12 個月內首次超過 1.5°C 閾值。以每日氣溫計算，2023 年每日氣溫比 1850~1900 年工業化前至少高 1°C，6 月之後就一路飆升，全年幾乎一半的日子溫度升高 1.5 度，並且首次有兩天溫度升高 2°C 以上。根據樹木年輪和冰芯研究顯示，2023 年是地球十萬多年來最熱。

(Source：Copernicus)

除了哥白尼發布的數據，日本氣象廳的另一項分析得出與哥白尼非常相似的結果，2023 年氣溫比工業化前高創紀錄的 1.43°C，比之前紀錄高 0.14°C。

科學家表示，全球暖化加劇的主要原因是持續創紀錄的二氧化碳排放，其他因素包括自然聖嬰現象、太平洋中部暫時變暖、改變世界各地的天氣模式，還有北冰洋、南洋和印度洋的其他自然振盪、太陽活動的增加，以及 2022 年水下火山噴發使水蒸氣被排放到大氣中。但主要還是溫室氣體，科學家估計，約 1.3°C 升溫是由溫室氣體造成，0.1°C 是由聖嬰現象造成，其餘由較小原因造成。

2023 年是不平凡的一年，氣候紀錄像骨牌一樣翻倒。科學家先前表示，地球的生命維持系統已嚴重受損，以至於地球「遠遠超出人類的安全操作空間」。

歐洲氣候機構哥白尼數據可追溯到 1940 年，日本氣象廳使用類似哥白尼的技術，可追溯到 1948 年。其他團體，包括美國國家海洋和大氣管理局、美國太空總署、英國氣象局和伯克利地球，數據歷史可以追溯到 19 世紀中期，並將於週五公布他們對 2023 年的計算結果。

沒有冷氣活不下去，電費暴增

夏季愈來愈仰賴冷氣度日，更熱的未來將加劇家庭生活成本危機。一項美國計算發現，疫情爆發之前，美國家庭拖欠 170 億美元水電費，2023 年最新估計為 203 億美元，低收入家庭受影響最大。電費只會繼續上漲，美國普通家庭的電費已從 2012 年的平均 1,071 美元增加到 2023 年約 1,374 美元。過去五年美國消費者電價上漲近 30%。

哥白尼主任稱氣候變暖只會加劇，若目前的趨勢繼續下去，幾年後創紀錄的 2023 年可能會被人們銘記為寒冷年。美國德州農工大學教授也說，現代人餘生每年都是有史以來最熱，代表 2023 年將成為本世紀最冷年之一，人們應該趁此好好享受。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】