快訊

台塑集團公布「年終獎金3個月」約17萬元 近5年最少

桃園男棒打侏儒症同學掀波 黑道爸去年撂人圍毆6國中生

又有機長聽錯塔台指令 班機誤闖福岡機場死路受困

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界第一條通往岩漿庫的隧道 冰島計劃開發無限地熱能

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emmastein】

人類有可能首次利用岩漿能量做為新能源嗎？冰島正計劃在該國東北部的克拉布拉火山鑽出隧道孔，一方面做為直接測量岩漿途徑，另方面則做為無限利用地熱能捷徑。

地熱是冰島多年來一直都在利用的能源，透過鑽探到炙熱地下區域以熱水產生蒸汽，再透過蒸汽驅動渦輪機發電，如今冰島至少 90% 家庭採用地熱能供暖，該國使用的能源 70% 來自地熱。

不過與化石燃料發電廠的蒸汽相比，地熱能蒸氣溫度相對較低，兩者差了約 200℃，因此地熱發電廠效率較低。

利用更高溫的岩漿庫將可明顯增加能源供應，不像其他地熱發電廠以蒸汽形式收集，科學家會以「超臨界」水的形式收集岩漿庫能量，據《Zme Science》報導，單一岩漿地熱發電廠發電量至少是傳統地熱發電廠 10 倍。

有些岩漿庫就位於地表下方幾公里，偶爾有岩漿上升至地表並以熔岩形式噴湧而出，最大問題在於我們通常不知哪裡有岩漿庫，目前還沒有任何技術能完美定位岩漿庫。

幸運的是，冰島科學家 Hjalti Páll Ingólfsson 團隊偶然發現東北部克拉布拉火山一個岩漿庫，雖然該火山曾多次噴發、性質不穩定，但其獨特地質位置使其成為開創性地熱計畫的理想地點。

2026 年，冰島將啟動克拉布拉岩漿試驗台（KMT）計畫，打算從火山鑽取直接通往該岩漿庫的隧道，利用地球熱量釋放地熱能，有望為冰島所有家庭提供無限再生能源。

科學家表示，儘管岩漿庫溫度高達 1,300℃，但此行動不會導致活躍的克拉布拉火山爆發，比起擔心火山爆發，科學家更煩惱如何開發不被岩漿高溫熔化的鑽頭。

KMT 科學家還在試驗能承受嚴苛條件的鑽頭材料，預計 2026 年首次鑽孔，如果成功，不僅可提供大量能源，標誌人類首次利用地下岩漿，還能提供火山監測、噴發預測新工具來推動科學發展。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

立體造型、滿滿熔岩起司！達美樂「起司火山披薩」登場

台灣地熱里程碑：仁澤電廠如何翻轉 又貴又無效率過往印象？

全民可當能源富豪！台灣地底下藏著老天爺給的第3個黃金

印尼東部火山噴發 機場關閉、撤逾2200位居民

相關新聞

世界第一條通往岩漿庫的隧道 冰島計劃開發無限地熱能

人類有可能首次利用岩漿能量做為新能源嗎？冰島正計劃在該國東北部的克拉布拉火山鑽出隧道孔，一方面做為直接測量岩漿途徑，另方面則做為無限利用地熱能捷徑。

科學家研發冷卻塗層 可將99%陽光直送外太空

隨著地球愈來愈熱，空調與製冷需要的能源消耗將加速暖化，最近《科學》期刊上的兩項研究提出用於被動冷卻的新型陶瓷材料，實驗顯示可以有效降低室內溫度，節省大量能源，而且這類材料可以大規模生產。

尿液為什麼是黃色的？科學家終於找出答案

為什麼尿液不是呈現白色、咖啡色，而是黃色？這種簡單的日常生理現象長期以來一直無法詳細解釋，直到最近，科學家終於揭開尿液呈黃色背後謎團。

全球瘋STEM 諾貝爾得主：埋下自我毀滅的種子

這十年學習新科技似乎成為年輕人通往成功之路的唯一途徑，全球瘋 STEM 教育，然而科技能載舟亦能覆舟，新技術更迭速度也快，在 AI 興起後，STEM 技能欲乎也會被取代。諾貝爾獎得主勞動市場經濟學家警告年輕一代不要一窩蜂學習 STEM，他說現在 IT 工作者推動 AI 技術，是散播「自我毀滅的種子」。

魚與熊掌無法兼得 遠距工作者較快樂但升遷難

世代差距各方面可見，其中職業表現差距最大的是人生態度，年輕人願意努力工作但不能犧牲生活，現在企業也接納工作生活平衡以吸引年輕人，提供遠距工作選項，但現實情況是魚與熊掌不能兼得，遠距工作者雖然幸福感較高，但升遷與加薪機會較少。

自助結帳行竊多 研究：有錢人比窮人更常偷竊

自助結帳是解決人力短缺問題的唯一辦法，現在零售業想各種方法逐漸取代人類收銀員，但自助結帳有個問題就是偷竊造成的損失。調查顯示，年輕人最有可能故意自助結帳時偷藏幾件物品，以收入看，年收入六位數偷竊更高於低收入者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。