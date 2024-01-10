世界第一條通往岩漿庫的隧道 冰島計劃開發無限地熱能

【文‧Emmastein】

人類有可能首次利用岩漿能量做為新能源嗎？冰島正計劃在該國東北部的克拉布拉火山鑽出隧道孔，一方面做為直接測量岩漿途徑，另方面則做為無限利用地熱能捷徑。

地熱是冰島多年來一直都在利用的能源，透過鑽探到炙熱地下區域以熱水產生蒸汽，再透過蒸汽驅動渦輪機發電，如今冰島至少 90% 家庭採用地熱能供暖，該國使用的能源 70% 來自地熱。

不過與化石燃料發電廠的蒸汽相比，地熱能蒸氣溫度相對較低，兩者差了約 200℃，因此地熱發電廠效率較低。

利用更高溫的岩漿庫將可明顯增加能源供應，不像其他地熱發電廠以蒸汽形式收集，科學家會以「超臨界」水的形式收集岩漿庫能量，據《Zme Science》報導，單一岩漿地熱發電廠發電量至少是傳統地熱發電廠 10 倍。

有些岩漿庫就位於地表下方幾公里，偶爾有岩漿上升至地表並以熔岩形式噴湧而出，最大問題在於我們通常不知哪裡有岩漿庫，目前還沒有任何技術能完美定位岩漿庫。

幸運的是，冰島科學家 Hjalti Páll Ingólfsson 團隊偶然發現東北部克拉布拉火山一個岩漿庫，雖然該火山曾多次噴發、性質不穩定，但其獨特地質位置使其成為開創性地熱計畫的理想地點。

2026 年，冰島將啟動克拉布拉岩漿試驗台（KMT）計畫，打算從火山鑽取直接通往該岩漿庫的隧道，利用地球熱量釋放地熱能，有望為冰島所有家庭提供無限再生能源。

科學家表示，儘管岩漿庫溫度高達 1,300℃，但此行動不會導致活躍的克拉布拉火山爆發，比起擔心火山爆發，科學家更煩惱如何開發不被岩漿高溫熔化的鑽頭。

KMT 科學家還在試驗能承受嚴苛條件的鑽頭材料，預計 2026 年首次鑽孔，如果成功，不僅可提供大量能源，標誌人類首次利用地下岩漿，還能提供火山監測、噴發預測新工具來推動科學發展。

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