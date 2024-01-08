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尿液為什麼是黃色的？科學家終於找出答案

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：馬里蘭大學）
（首圖來源：馬里蘭大學）

【文‧Emmastein】

為什麼尿液不是呈現白色、咖啡色，而是黃色？這種簡單的日常生理現象長期以來一直無法詳細解釋，直到最近，科學家終於揭開尿液呈黃色背後謎團。

尿液是水、電解質和各種代謝廢物的混合，由腎臟從血液中過濾出來。百年前，科學家已經知道尿膽素是尿液內一種黃色色素，但他們不知道尿膽素產生原因是為何。

現在，馬里蘭大學細胞生物學家 Brantley Hall 團隊確定尿液顏色與體內紅血球有關，導致尿液呈黃色是因為一種稱為膽紅素還原酶（bilirubin reductase）的酵素，該酵素還能幫助研究人員進一步研究腸道微生物組在黃疸、發炎性腸道疾病中發揮哪些作用。

研究團隊指出，紅血球度過 6 個月壽命後降解，會產生一種稱為膽紅素的代謝產物，通常分泌到腸道中，也可部分再吸收，過度重新吸收會導致血液中積聚膽紅素而引發導致皮膚和眼睛變黃的黃疸。

若膽紅素進入腸道，常駐菌叢就可將膽紅素轉化為其他分子，比如腸道微生物編碼膽紅素還原酶，將膽紅素轉化為尿膽素原（urobilinogen）無色副產物，然後尿膽素原自發降解成尿膽素分子，這就是我們熟悉的尿液呈現黃色原因。

團隊還發現，幾乎所有健康成年人體內都存在膽紅素還原酶，而新生兒、患有發炎性腸道疾病的人往往缺乏，研究人員也因此假設缺乏膽紅素還原酶，可能導致嬰兒黃疸、色素性膽結石形成，我們可以開始研究腸道細菌如何影響膽紅素數值。

新論文發表在《自然微生物學》（Nature Microbiology）期刊。

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