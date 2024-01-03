魚與熊掌無法兼得 遠距工作者較快樂但升遷難

【文‧黃嬿】

世代差距各方面可見，其中職業表現差距最大的是人生態度，年輕人願意努力工作但不能犧牲生活，現在企業也接納工作生活平衡以吸引年輕人，提供遠距工作選項，但現實情況是魚與熊掌不能兼得，遠距工作者雖然幸福感較高，但升遷與加薪機會較少。

Resume Builder 調查 417 名遠距員工、567 名混合員工和 206 名全職在職員工，發現如果員工部分時間不在辦公室，就不太可能被晉升或加薪。調查發現，四分之三以上辦公室員工 2023 年獲得加薪，一半表示加薪超過 10%。遠距工作者也有加薪，但幅度不及辦公室工作者。

不過金錢福利的代價是壓力。43% 辦公室員工表示壓力很大，30% 遠距員工表示有同樣感覺。混合型員工處於中間，37% 壓力很大。辦公室員工也面臨其他問題，37% 對工作不滿意，遠距員工和混合工作者比例為 11% 和 14%。

遠距員工換工作意願也較低，52% 辦公室員工表示正在找新工作，遠距員工比例為 36%。研究員表示，遠距工作可讓工作與生活更平衡，這就是為什麼允許遠距工作的公司員工更快樂。全職辦公室職員壓力最大，可能促使他們常尋求新工作機會。

麥肯錫公司去年 9 月報告發現，與多數面對面模式相比，混合和遠距模式人才更有可能蓬勃發展。報告顯示，職場表現前 4% 的人才，定義為「為公司帶來不成比例的價值」的員工，更有可能是遠距員工或混合員工。

雖然企業紛紛希望員工完全回到辦公室，但過程不太順利。遠距工作者正在秀肌肉，經營最好的公司不會與他們對抗。

不過遠距工作雖不妨礙生產力，但會阻礙創新。牛津大學和匹茲堡大學的研究人員研究過去半世紀 2,000 萬項科學研究和 400 萬項專利申請，結果發現，團隊成員距離越遠，做出開創性產品的機會就越小。

親自面對面工作團隊，許多合作者會參與最初研究構思，但遠距團隊較資深的作者往往會自己提出最初想法，然後將技術任務委託資淺同行。不過科學家和發明家工作與典型辦公室員工大不相同，當時通訊技術與現在更不可比。

研究員強調，考慮工作模式前，必須先清楚企業多大程度依賴創新，還是只需要進化。並非所有公司都應回到辦公室工作，企業應更明智根據特定團隊和職能實施政策，而不是一視同仁。

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