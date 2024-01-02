快訊

日航起火事件原因推測：飛機與航管間的溝通錯誤？

楊紫瓊剛大婚喜曬「嬰兒腳丫」 發2甜照曝新身份

旅客注意！日航班機羽田機場疑擦撞燒成火球 華航2架次班機延飛

自助結帳行竊多 研究：有錢人比窮人更常偷竊

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Hazel Nicholson CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Hazel Nicholson CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

自助結帳是解決人力短缺問題的唯一辦法，現在零售業想各種方法逐漸取代人類收銀員，但自助結帳有個問題就是偷竊造成的損失。調查顯示，年輕人最有可能故意自助結帳時偷藏幾件物品，以收入看，年收入六位數偷竊更高於低收入者。

美國調查發現，近七分之一購物者曾經自助結帳偷竊。免結帳技術的新創公司 Grabango 利用電腦視覺追蹤近五千筆交易，發現自助結帳比人類收銀員偷竊可能性高 21 倍。

偷竊包括不掃描某些商品，或自行鍵入更便宜商品的代碼。零售業者導入自助結帳節省人事成本，但也因偷竊需承擔比預期高的損失。研究估計，偷竊造成損失占零售業銷售額 3.5%，可能占商店利潤一半以上。

當然有些人是犯無心之錯，五分之一購物者表示曾不小心沒掃到某件商品，但不到三分之一受訪者表示會把商品還給商店。近七分之一承認自助結帳時偷竊商品，近一半表示會再這麼做。

一般會以為經濟困難才可能不付錢就走，但調查結果超乎想像，31% Z 世代和 21% 千禧世代故意拿走一件物品，Z 世代入店行竊率是整個群體的兩倍。與較低收入階層相比，家庭年收入超過 10 萬美元的個人有 18% 比率行竊過，相比之下，收入低於 35,000 美元或 50,000~74,999 美元者有 14% 承認曾有此行為。

有錢人行竊出自心理因素

心理學家分析，自助結帳助長店內行竊，不分收入族群年齡性別，對有錢人而言，偷竊是心理原因，可能是偷竊的刺激感與快感，且只要一次成功就會上癮。此外，很多收入較高者不喜歡自助服務，結帳或必須自己加油，故意偷竊有點像無聲的抗議。

收入高的人金錢價值也與一般人不同，如認為有些東西不值錢。當有錢人有偷竊癮，可能潛意識會覺得即使被抓，也有資源可以脫身。心理學家認為社會等級制度下，富翁往往不道德，比窮人更容易欺騙和偷竊。

相關研究很多，譬如開豪華車的人在繁忙交叉路口比一般駕駛更不會遵守通行權法。某糖果實驗，研究員觀察到，有錢人從專門為兒童準備的罐子拿糖果是普通人兩倍。實驗還發現，有錢人更有可能逃稅和欺騙伴侶。

有錢人偷東西的確比窮人多。《美國心理學期刊》研究發現，收入 70,000 美元者入店行竊比年收入 20,000 美元者高 30%。心理學家認為，有錢人的權利感和自身利益感，會動搖道德標準，且即使遇到麻煩，有錢人也較不怕權威。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

北市東門市場「第三隻手」偷錢包 糗...攤販監視器全錄下遭逮

偷地溝油！美國3華裔男偷1250公升餐廳廢油 警方拆解原來這麼值錢

影／高雄瓦斯行前員工3度暗夜行竊 監視器奏效...警察來了

浴巾遮臉潛工廠偷竊被抓包 台東男亂棒打死前同事判14年半

相關新聞

自助結帳行竊多 研究：有錢人比窮人更常偷竊

自助結帳是解決人力短缺問題的唯一辦法，現在零售業想各種方法逐漸取代人類收銀員，但自助結帳有個問題就是偷竊造成的損失。調查顯示，年輕人最有可能故意自助結帳時偷藏幾件物品，以收入看，年收入六位數偷竊更高於低收入者。

學術界超夯！研究人員最愛用《哈利波特》衡量 AI 技術理解成效

J.K. 羅琳的《哈利波特》在全球造成轟動，現在學術界正使用這套暢銷書來測試生成式 AI 系統如何學習和提供資訊。

感覺每個人都在生病 研究：病毒流行模式改變

今年病毒感覺特別兇猛或人免疫力特別弱，特別是家有幼兒的父母，一兩個月就要到診所報到一次，體弱感前所未有。科學家幾乎一致定調這種全球病懨懨現象，是因新冠疫情後免疫負債，也有研究發現，病毒流行模式已改變，且可能再也不會像以前。

咖啡豆又苦又貴 下一步就是滅絕

氣候變遷正在讓人類的精神食糧滅絕。隨著氣候愈來愈炎熱、降雨模式極端，威脅世界各地咖啡的種植地，一開始比較廉價的羅布斯塔咖啡豆將取代阿拉比卡豆，接下來科學家警告，連羅布斯塔豆都很難生長，2080 年大家熟悉的阿拉比卡咖啡豆就會完全消失。

取代中國不容易 專家：印度沒有聽話的勞工

印度製造喊了快十年，一場疫情讓世界看見分散風險的重要性，加上中國經濟不穩定，市場看好更親西方國家的印度可取代經濟疲軟的中國，成為世界經濟亮點。但是印度有其自身難以跨越的障礙，不是強大的官僚機構、落後的基礎設施和錯綜複雜的繁文縟節，而是沒有共產黨統治下那麼聽話的勞工。

模擬溫室失控 研究：地球幾百年內就會變金星

地球增溫速度比科學家預期更快，當溫室效應失控，地球就會變成人類無法居住的地獄。最近日內瓦大學天文學家首次模擬地球溫室效應失控階段，最後地球海洋會全部蒸發，溫度急劇上升，從溫帶行星變成熱失控行星。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。