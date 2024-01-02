自助結帳行竊多 研究：有錢人比窮人更常偷竊

【文‧黃嬿】

自助結帳是解決人力短缺問題的唯一辦法，現在零售業想各種方法逐漸取代人類收銀員，但自助結帳有個問題就是偷竊造成的損失。調查顯示，年輕人最有可能故意自助結帳時偷藏幾件物品，以收入看，年收入六位數偷竊更高於低收入者。

美國調查發現，近七分之一購物者曾經自助結帳偷竊。免結帳技術的新創公司 Grabango 利用電腦視覺追蹤近五千筆交易，發現自助結帳比人類收銀員偷竊可能性高 21 倍。

偷竊包括不掃描某些商品，或自行鍵入更便宜商品的代碼。零售業者導入自助結帳節省人事成本，但也因偷竊需承擔比預期高的損失。研究估計，偷竊造成損失占零售業銷售額 3.5%，可能占商店利潤一半以上。

當然有些人是犯無心之錯，五分之一購物者表示曾不小心沒掃到某件商品，但不到三分之一受訪者表示會把商品還給商店。近七分之一承認自助結帳時偷竊商品，近一半表示會再這麼做。

一般會以為經濟困難才可能不付錢就走，但調查結果超乎想像，31% 的 Z 世代和 21% 千禧世代故意拿走一件物品，Z 世代入店行竊率是整個群體的兩倍。與較低收入階層相比，家庭年收入超過 10 萬美元的個人有 18% 比率行竊過，相比之下，收入低於 35,000 美元或 50,000~74,999 美元者有 14% 承認曾有此行為。

有錢人行竊出自心理因素

心理學家分析，自助結帳助長店內行竊，不分收入族群年齡性別，對有錢人而言，偷竊是心理原因，可能是偷竊的刺激感與快感，且只要一次成功就會上癮。此外，很多收入較高者不喜歡自助服務，結帳或必須自己加油，故意偷竊有點像無聲的抗議。

收入高的人金錢價值也與一般人不同，如認為有些東西不值錢。當有錢人有偷竊癮，可能潛意識會覺得即使被抓，也有資源可以脫身。心理學家認為社會等級制度下，富翁往往不道德，比窮人更容易欺騙和偷竊。

相關研究很多，譬如開豪華車的人在繁忙交叉路口比一般駕駛更不會遵守通行權法。某糖果實驗，研究員觀察到，有錢人從專門為兒童準備的罐子拿糖果是普通人兩倍。實驗還發現，有錢人更有可能逃稅和欺騙伴侶。

有錢人偷東西的確比窮人多。《美國心理學期刊》研究發現，收入 70,000 美元者入店行竊比年收入 20,000 美元者高 30%。心理學家認為，有錢人的權利感和自身利益感，會動搖道德標準，且即使遇到麻煩，有錢人也較不怕權威。

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