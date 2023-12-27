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感覺每個人都在生病 研究：病毒流行模式改變

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

今年病毒感覺特別兇猛或人免疫力特別弱，特別是家有幼兒的父母，一兩個月就要到診所報到一次，體弱感前所未有。科學家幾乎一致定調這種全球病懨懨現象，是因新冠疫情後免疫負債，也有研究發現，病毒流行模式已改變，且可能再也不會像以前。

除了流感和呼吸道合胞病毒，還有 200 多種病毒會引起類似感冒的症狀，包括腸病毒、鼻病毒、副流感病毒和普通感冒冠狀病毒，都是新冠病毒的近親。過去三年防疫抑制感染病毒，解封後各種感染一次爆發，包括流感、呼吸道合胞病毒和新冠病毒一起流行的三重疫情，還加上諾羅病毒與普通感冒也來，許多人感覺感冒才好沒多久又生病。

專家表示，今年感覺每人都在生病，原因並不是病毒更兇猛，而是身體忘記如何抵抗病毒。讓人生病的病毒啟動的免疫力不會持續太久，三年來大部分人很少接觸到病毒，免疫力都是針對三至四年前流行的病毒，因此恢復正常生活後，身體需重新累積病毒抗體。

抗體累積需要時間，一旦身體重新學習如何產生特定病毒抗體，症狀可能更輕微，如果再次接觸病毒，也會恢復得更快。

病毒季節性被打破

除了人們免疫力還需時間重建，今年病毒流行模式的確與往年不同，如全球流感發生時間提前，台灣則延後至夏天，並呈現長期化趨勢。葡萄牙里斯本儀器和粒子物理實驗室研究員發表於PLoS One》研究，分析 2016~2023 年美國和加拿大疾病數據，發現過去引發冬天疾病的病毒流行期不再限於寒冷季節。

疫情前病毒動態主要受大氣條件影響，疫情期間，人類流動性壓倒氣象條件影響力。2020 年前，大氣條件與人類流動兩因素的季節性相互作用，處於微妙平衡，表現為冬季呼吸道細菌激增。然平衡被新冠病毒大流行打破，導致全年都在流行，病毒動態也發生變化，研究員稱這種變化「可能再也不會一樣」。

雖然流感等季節性病毒確實有季節性能力，但冬季不再是主導因素，以前認為是冬季季節性的感染可能全年都會出現，這對呼吸道病毒的監測和整個公共衛生產生重要影響，可能導致不可預見的病毒感染激增，增加醫療資源壓力。此外，即使天氣熱，氣候變遷也有可能改變病毒感染能力，改變已知的病毒動態。

無論病毒流行模式如何變化，首要之務是重建好免疫力，疫情封鎖多久免疫債償還時間就有多長，醫界估計這場免疫負債在疫情結束後可能也需要二至三年才能還清。面對暴增的求診病患，台灣小兒科醫生表示「現在是過渡期，大家只能忍耐一下」。

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