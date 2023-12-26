咖啡豆又苦又貴 下一步就是滅絕

【文‧黃嬿】

氣候變遷正在讓人類的精神食糧滅絕。隨著氣候愈來愈炎熱、降雨模式極端，威脅世界各地咖啡的種植地，一開始比較廉價的羅布斯塔咖啡豆將取代阿拉比卡豆，接下來科學家警告，連羅布斯塔豆都很難生長，2080 年大家熟悉的阿拉比卡咖啡豆就會完全消失。

咖啡是價值約 2 千億美元的產業，主要是阿拉比卡咖啡品種及即溶咖啡用羅布斯塔咖啡。2022 年阿拉比卡咖啡等熱帶經濟作物研究發現，由於氣溫升高，豆類最容易受氣候變遷影響，全球適合生產地區縮小中，有必要以更耐受的羅布斯塔咖啡取代阿拉比卡咖啡。

羅布斯塔咖啡對高溫和某些疾病和害蟲耐受性更強，但不是應付氣候變遷的靈丹妙藥。越南是羅布斯塔咖啡豆主要生產國，近年長期乾旱和缺乏灌溉水嚴重影響中部高地羅布斯塔咖啡農場的生產力。

《彭博》報導，由於投入成本愈來愈高，這幾年許多越南農民不再種咖啡豆，有些人砍掉咖啡樹，改種黑胡椒和榴蓮，由於供應減少，今年羅布斯塔咖啡豆價格上漲到 2008 年後最高，面對聖嬰發威，將來產量持續不足。

目前全球每年生產近 8 千萬袋羅布斯塔咖啡。世界咖啡研究中心 10 月研究指出，不斷增長消費趨勢及氣候變遷影響生產，到 2040 年世界可能面臨高達 3,500 萬袋羅布斯塔咖啡短缺。

每年花費 7 億美元購買越南約四分之一咖啡產量的雀巢也警告，如果不解決氣候變遷問題，現在起的 30 年後，今天所知 50% 咖啡土地將不再適合種咖啡樹。

新創研發實驗室咖啡

多數消費者甚至許多咖啡產業代表，都只知道兩到三種咖啡品種，其實咖啡樹品種有 124 種，這 124 種已知咖啡品種中，有六成可能滅絕，是植物類群紀錄最高比例，阿拉比卡咖啡到 2080 年面臨滅絕威脅。

滅絕的未來激發科技創新，新創公司研發實驗室咖啡。如法國生物技術公司 Amaterra 利用分子生物學從植物細胞培養物中創造出適應氣候變遷的作物，並以比傳統咖啡快四到五倍的速度開發多年生咖啡品種，芬蘭 VTT 研究中心在《農業與食品化學》期刊發表科學論文完全揭露生產實驗室咖啡的確切過程，希望加速細胞培養咖啡的生產和商業化，預估 2025 年即可獲得歐洲和美國監管部門批准。

荷蘭、美國、加拿大、新加坡也有新創公司在研發類似植物肉的無豆替代品。但消費者不一定能接受，加拿大調查顯示，超過七成加拿大人不會喝實驗室種植咖啡。然而氣候威脅是事實，現在實驗室生產食品量愈來愈多，包括巧克力、棕櫚油、動物皮草、 皮革和水果。將來一般人可能不得不接受實驗室食品，真正從土裡長出來的食物只有富豪吃得起。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】