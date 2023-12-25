取代中國不容易 專家：印度沒有聽話的勞工

【文‧黃嬿】

印度製造喊了快十年，一場疫情讓世界看見分散風險的重要性，加上中國經濟不穩定，市場看好更親西方國家的印度可取代經濟疲軟的中國，成為世界經濟亮點。但是印度有其自身難以跨越的障礙，不是強大的官僚機構、落後的基礎設施和錯綜複雜的繁文縟節，而是沒有共產黨統治下那麼聽話的勞工。

印度一直積極定位為中國製造業的亞洲替代品，早在 2014 年就發起「印度製造」口號，提升印度為全球製造中心的形象，並鼓勵跨國公司在印度生產。國際貨幣基金組織 (IMF) 預計印度將從中國投資吸引力下降中受益，2023 年經濟將成長 6.3%。在超越中國成為世界第一人口大國之後，印度也可能在 2075 年超越中國成為世界第二大經濟體。

樂觀情緒吸引跨國公司將部分製造設施遷至印度。Google 與蘋果供應商富士康都開始在印度生產最新手機。美國飛機製造商波音公司也計劃在印度生產。波音公司與印度航空達成的價值 340 億美元飛機供應協議，視為對企業和南亞經濟強國印度的考驗。

隨著西方企業努力減少對中國的依賴，印度也正在竭盡全力吸引外國公司，努力將自己打造成主要的製造王國，其中為了在 2026 年成為價值 3,000 億美元的電子製造強國，印度推出一系列生產誘因來吸引投資，南部各邦一直在競相吸引製造商。但是印度仍然是一頭緩慢前行的大象，存在許多障礙。

勞動法改革窒礙難行

《華爾街日報》報導案例，南部泰米爾納德邦是富士康與和碩 iPhone 工廠所在地，蘋果及富士康遊說下，修改一項過時國家勞動法，允許工廠實行 12 小時輪班制，並允許女工上夜班。

這項法案對製造商來說很關鍵，原因是可從目前三班輪班，調整成長時間 24 小時兩班輪班，與中國一致，一次工作 12 小時可提高工廠車間效率，尤其假期或新產品發表等關鍵時期前。

但法案遭工會和反對黨強烈抵制，反對者稱「資方不將工人視為人類」，另一個 iPhone 組裝地卡納塔克邦也有可能發生類似情況。高盛表示，富士康 2021 年印度營利率仍為 -1%，越南工廠也是花數年才盈利。建造新工廠已非常昂貴，因此勞動力改革特別重要。

外媒分析，雖然印度製造商可能永遠不會面臨中國疫情封鎖那樣僵化的全國性政策，印度法院和地方政府比習近平領導下中國有更多自主權，但跨國公司必須面對混亂民主國家的各種問題。

印度勞動法長期限制發展製造業的野心，缺乏土地和勞動力改革是跨國公司更願意至泰國、越南和孟加拉等建立製造基地的原因。世界銀行行長表示，全球供應鏈動態不斷變化，印度想在製造業領域取代中國的時間有限，只有三至五年。

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